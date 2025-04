Armengol dice que "con la coherencia del PP" Prohens "no puede durar ni un día" al no tener presupuestos aprobados

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha considerado que si el PP cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no debería estar al frente del Ejecutivo por el hecho de no aprobar presupuestos, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, "no puede durar ni un día".

Así se ha expresado Armengol este jueves en una rueda de prensa, posterior a las jornadas parlamentarias de la formación, en la que ha acusado al Govern de "no tener interés en trabajar" para la Comunidad Autónoma.

A su juicio, la "gran diferencia" entre el Gobierno de España y el autonómico es que en el primero "trabajan intensamente para sacar unos presupuestos", mientras que en Baleares "no hay ni proyecto ni interés".

"Lo que yo no haría nunca es someter a mi pueblo a esta inestabilidad absoluta sin sudar la camiseta por conseguir estabilidad", ha sentenciado, agregando que Prohens y ella no tienen "nada en común".

