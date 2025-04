Reyes Maroto no recuerda si conoció personalmente a Aldama y limita su relación con él a un proyecto turístico

La exministra de Industria, Turismo y Comercio y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha declarado este miércoles desde el Senado que no recuerda si conoció personalmente al presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, y ha acotado su contacto con él a un proyecto turístico que derivó al director de Turespaña, aunque no ha aclarado si pueden salir más mensajes entre ambos.

Así se ha pronunciado la exministra Reyes Maroto durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' a preguntas de la senadora de UPN María del Mar Caballero, que se ha centrado en su relación con Víctor de Aldama.

Según ha explicado, Víctor de Aldama le envió un mensaje relacionado con un proyecto de reactivación turística en el contexto de la pandemia y ella se lo remite al director de Turespaña, aunque finalmente este plan no salió adelante.

Reyes Maroto ha precisado que este proyecto de reactivación turística tenía que ver con un concierto en Madrid y que, según ha dicho, al parecer también se presentó a administraciones como el propio Ayuntamiento de Madrid y al Gobierno regional.

En cualquier caso, la exministra ha insistido en precisar que ella no negó que no había tenido contacto con Víctor de Aldama, sino que dijo que "tenía que enseñar pruebas creíbles". Asimismo, ha dicho desconocer cómo consiguió su teléfono.

Al ser preguntada por si saldrán a la luz más mensajes entre Aldama y ella, Reyes Maroto ha señalado que no puede decir "ni que saldrá ni que no saldrá": "Por lo que se me trae aquí es por un mensaje, y como les digo, ese mensaje queda muy acotado".