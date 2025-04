PP analizará la posible "financiación irregular" del Gobierno central al PNV por la "donación" del palacete de París

El presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha anunciado que su partido analizará jurídicamente la posible "financiación irregular" del Gobierno central al PNV por la "donación" del palacete de la avenida Marceau de París, sede del Gobierno Vasco en el exilio.

En rueda de prensa para presentar los actos organizados por el PP con motivo del 30 aniversario del asesinato por ETA de Gregorio Ordóñez, De Andrés se ha referido a la desestimación, con los votos en contra del PP, Vox y Junts, este pasado miércoles del 'decreto omnibus' en el cual "se incorporaban una serie de elementos varios que el propio Tribunal Constitucional ha dicho muchas veces ya que no se puede utilizar pero que el Gobierno de Sánchez ha venido reiterando una y otra vez como fórmula para poder sacar adelante sus proyectos y en los cuales mezcla unas cosas que son de interés, vamos a decir general, y otros elementos que no se respaldan, que no se comparten".

En este sentido, ha denunciado que el Ejecutivo central "muchas veces lo que pretende forzar con esas esa parte que sí que es de interés general a que se acaben votando cosas con las cuales no se está en acuerdo".

"Una de ellas que ayer quedó eliminada del sistema legislativo español es la transferencia al PNV del palacete de la avenida Marceau de París", ha indicado. Tras denunciar que "se está mintiendo mucho en relación con esta materia", De Andrés ha señalado que "nunca se ha dudado" de que el Gobierno Vasco adquirió en 1937 este inmueble "a partir de un crédito que le había otorgado el Gobierno de la República de más de 500 millones de euros".

Sin embargo, ha criticado que el PNV lo reclame como suyo, algo que en 1949 y 1951 rechazó "tanto la justicia como el Gobierno francés", porque la formación jeltzale "fue incapaz de demostrar ninguna vinculación con el pago del palacete".

EL TITULAR ERA EL GOBIERNO VASCO

"Por el contrario lo que estimó la justicia francesa es que los testaferros habían actuado en ese caso y también en otros por intermediación del Gobierno Vasco que era el titular del inmueble" y, en la medida que en que las comunidades autónomas "son parte del Estado español" se entregó a éste último.

El dirigente del PP vasco ha criticado que el PNV "ya en democracia", en lugar de "solicitar este palacete para el Gobierno Vasco", lo cual hubiera sido "legítimo, razonable y conveniente" y que se ha mostrado convencido hubiera dado lugar a su "reversión" a este Ejecutivo; "se empeñó en que se lo den", pese a que, según ha incidido, los jeltzales "jamás ha podido demostrar que hubiera dedicado un solo euro del patrimonio del PNV a la compra del palacio".

En este contexto, ha señalado que el Decreto publicado el pasado diciembre por el Boletín Oficial del Estado en el que el Gobierno central devuelve la propiedad al PNV de este inmueble, histórica sede del Gobierno vasco en el exilio de París, que desde 2009 utiliza el Instituto Cervantes que lo seguirá usando hasta 2030, a cambio de lo cual el Ejecutivo central pagará a la formación jeltzale una renta valorada en 15 millones, "no dice que sea una devolución de una incautación", sino que hace referencia a la "estrecha vinculación" del PNN con el palacete.

En este sentido, De Andrés ha reiterado en que "no hay ninguna razón para que ese palacio vaya a las manos del partido nacionalista vasco, porque nunca fue del PNV, sino que se pagó con dinero del Gobierno Vasco".

EL GOBIERNO ESTÁ HACIENDO UNA DONACIÓN AL PNV

Por ello, ha considerado que el Gobierno central ha realizado "una donación al PNV de un importe muy sustancial, posiblemente superior a los 16 millones de euros" y, por ello, su partido está analizando "jurídicamente" que "pueda ser interpretado como una financiación irregular" de un partido político.

En este sentido ha opinado que se trata de "una donación desde el Gobierno que no se hace equitativamente a todos los partidos del ámbito político", sin ser "respaldada" en el Congreso, por lo que puede suponer "financiación irregular".

"Nosotros vamos a seguir defendiendo que ese palacio corresponde al Gobierno Vasco y no al PNV", al que ha acusado de instalarse en una "confusión permanente entre lo que es público y lo que es suyo". "Piensan que también las cosas del Gobierno Vasco son del PNV", ha insistido, para añadir que ello "nos ha conducido a que ahora ese valor económico que representa el palacio de París pues acabe en manos del PNV", algo que ha tachado de "absolutamente injusto".

Además, ha censurado que "al único que ha convencido hasta ahora" el PNV "es al PSOE y particularmente a Pedro Sánchez por una conveniencia política y por un pago político". "Desde luego nosotros no vamos a entrar en eso, el PNV tiene que seguir insistiendo mucho en sus constantes mentiras porque nunca jamás ni siquiera los historiadores del propio partido han dicho que ese palacete fuera suyo, sino del Gobierno Vasco".

Preguntado por los periodistas si esta devolución fue pactada por el PNV con el Gobierno central de Mariano Rajoy (PP) De Andrés ha señalado que "no". "Quién movió ficha para analizar el tema fue el Gobierno de José María Aznar y fue imposible en la época encontrar ningún argumento para poder dar el palacio al PNV", ha aseverado.