Temas del día de EFE Economía del jueves 23 de enero de enero de 2025

Davos (Suiza) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa este jueves por vídeoconferencia ante los asistentes al Foro Económico Mundial (WEF), tres días después de su investidura y en medio de la incertidumbre causada por sus primeras decisiones y su promesa de subir los aranceles a China, así como a Canadá y México desde el 1 de febrero.

(Texto) (Foto)

(La intervención está prevista a las 17:00 h.)

- La directora general de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi Okonjo-Iweala, debate este jueves sobre aranceles con el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, este jueves en el Foro de Davos. (Texto)

- La presidenta y vicepresidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y Teresa Ribera, debatirán sobre clima, economía y transición energética en sendos debates en la cuarta jornada del Foro. (Vídeo)

- El presidente de Argentina, Javier Milei, participa este jueves en el Foro de Davos. (Foto) (Vídeo)

- También participarán en Davos el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz; la presidenta del BEI, Nadia Calviño, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. (Vídeo)

FITUR 2025

Madrid.- La feria de turismo Fitur, una de las más importantes del mundo, vive hoy su segunda jornada restringida a profesionales, que aprovechan para presentar sus novedades empresariales, formarse en temas de actualidad sectorial y, sobre todo, hacer "networking".

(Texto)

FITUR 2025 TURISMO IDIOMÁTICO

Madrid.- España rompió, en el último año, la barrera de los 150.000 turistas idiomáticos -o estudiantes de escuelas de español como lengua extranjera-, un modelo calificado de "sostenible" por la ONU que, pese a su potencial, no deja de enfrentarse a los desafíos propios del sector, como el problema del alquiler vacacional o las tensiones geopolíticas.

(Texto)

VIVIENDA ALQUILER

Madrid.- El Observatorio del Alquiler publica este jueves el estudio "Situación de la Morosidad en el Alquiler en 2024", que incluye datos sobre la deuda acumulada de los inquilinos españoles y de su evolución a lo largo de los últimos años.

(Texto)(Infografía)

BANKINTER RESULTADOS

Madrid - Bankinter inaugura, como es habitual, la presentación de los resultados de la gran banca española, con un beneficio en 2024 que, según las previsiones de los analistas, llegó a 845 millones de eurps, un 12,19 % más que un año antes.

(Texto)

AGENDA INFORMATIVA

Madrid.- CARBURANTES PRECIOS.- La Unión Europea actualiza su Boletín Petrolero, que recoge el precio medio de los carburantes registrado en las gasolineras de toda España durante la última semana.

Madrid.- VIVIENDA ALQUILER.- El Observatorio del Alquiler publica el estudio 'Situación de la Morosidad en el Alquiler en 2024', con datos sobre la deuda acumulada de los inquilinos españoles y de su evolución a lo largo de los últimos años.

08:00h.- Madrid.- BANKINTER RESULTADOS.- Bankinter publica sus resultados de 2024 antes de la apertura de la Bolsa. A las 9h los explica en una conferencia con analistas y a las 11h la consejera delegada, Gloria Ortiz, interviene en rueda de prensa. CNMV y Paseo de la Castellana, 29.

09:30h.- Madrid.- ENERGÍA MINERALES.- El Club Español de la Energía organiza un evento sobre minerales críticos. Paseo de la Castellana, 257.

09:30h.- Mataró.- UGT CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, participan en la jornada de clausura del congreso de UGT de Cataluña.

10:00h.- Madrid.- REPSOL VILLAREJO.- Continúa el juicio por la relación entre Repsol y CaixaBank con empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo Audiencia Nacional, c/Límite, San Fernando de Henares.

10:00h.- Madrid.- MERCADOS PERSPECTIVAS.- La directora de Estrategia para España y Portugal de JP Morgan AM, Lucía Gutiérrez-Mellado, presenta las previsiones de la gestora para los mercados en el primer trimestre de 2025 y analizará los datos macroeconómicos más relevantes. Paseo de la Castellana, 31.

10:00h.- Madrid.- MERCADOS ENERGÉTICOS.- Jornada organizada por la Fundación Repsol sobre el impacto de la geopolítica en los mercados energéticos en 2024 y presentación del Anuario Estadístico Energético Repsol 2024. Campus Repsol. c/ Méndez Álvaro, 44. (Texto)

10:00h.- Madrid.- EMPRESAS TECNOLOGÍA.- EY celebra un encuentro on line y "off the record" con los medios de comunicación para analizar el futuro del sector de los centros de procesamiento de datos, un mercado clave para la economía global que prevé multiplicar por diez su potencia instalada. (Texto)

10:30h.- Madrid.- FITUR SERCOTEL.- Sercotel presenta sus resultados económicos de 2024 y las previsiones para 2025, así como sus planes de expansión en una rueda de prensa en Fitur. Pabellón 10 (stand 10C07).

10:30h.- Madrid.- TELEFÓNICA IA.- Directivos de Telefónica y Perplexity presentan sus novedades para el mercado español. Espacio Movistar- Gran Vía, 28. Madrid.

10:30h.- Madrid.- MERCADOS PERSPECTIVAS.- Tressis, sociedad de valores especializada en gestión de patrimonios y planificación financiera, explica la estrategia de inversión de la entidad para el primer semestre. sede de Tressis (Jorge Manrique, 12).

10:30h.- Madrid.- CAPITAL PRIVADO.- La Agrupación Entidades Venture Capital & Private Equity, Scaincap presenta una estimación de los datos del sector del año 2024. C/ Juan Bravo, 3. Caixa DayOne.

11:00h.- Madrid.- FITUR SOLTOUR.- Mesa redonda organizada por Soltour sobre la esencia del turismo emisor, en la que participan el presidente de España y Portugal en Expedia Group, Fernando Ramiro, la presidenta de Tech Tourism Cluster,Ingrid Graells, el CEO de Soltour, Tomeu Bennasar, y el director general de Logitravel, Pep Lluís Roig. Stand 3B03, Pabellón 3 de Soltour en FITUR. (Texto)

11:00h.- Madrid.- IRYO ALIANZAS.- Rueda de prensa del CEO de Iryo, Simone Gorini, en la que hará balance de 2024 y presentará nuevas alianzas para ampliar sus servicios de Alta Velocidad. Stand 10C11 - Fitur - Ifema. Madrid.

11:00h.- Madrid.- REGISTRO VIAJEROS.- Las organizaciones empresariales de agencias de viajes ACAVE, CEAV, FETAVE y UNAV entregan un manifiesto contra el Real Decreto 933/2021 al Ministerio de Industria y Turismo en FITUR IFEMA Madrid - Av. del Partenón, 5, Barajas - Stand de TURESPAÑA (Stand 9C02 - Pabellón P09).

11:30h.- Madrid.- FITUR PALLADIUM.- El presidente de Palladium Hotel Group, Abel Matutes, y su consejero delegado, Jesús Sobrino, presentan las novedades de la compañía en Fitur. Stand 10D16.

11:30h.- Madrid.- CITROEN RESULTADOS.- Nuno Coutinho, consejero delegado de Citroën España y Portugal, y Thierry Koskas, consejero delegado internacional de Citroën, presentan los resultados de 2024 y el plan 2025 de Citroën España, así como una visión de la estrategia de Citroën a nivel global. Pl. de Manuel Becerra, 12, primera planta, 28028 Madrid, España. (Texto).

11:30h.- Madrid.- CONSULTORÍA BOLSA.- La consultora digital Redegal empieza a cotizar a un precio de 7 euros por acción, lo que implica una capitalización inicial de 15 millones, y lo hará en BME Scaleup, el mercado destinado a las empresas en crecimiento.

11:30h.- Madrid.- MERCADOS PERSPECTIVAS.- El director de Mercados de Capitales, Fernando García; el responsable de Asesoramiento de Ranting para Estados soberanos, Jaime Sanz; y el responsable de Mercados de Capitales para Instituciones Financieras, Carlos Cortezo, de Société Générale analizan la evolución del mercado de capitales de deuda durante 2024 y las perspectivas para los próximos meses. Torre Picasso, planta 12.

12:00h.- Madrid.- FITUR PIÑERO.- El grupo turístico Piñero entrega sus premios "Los + Ecoístas 2025" en FITUR 2025, en los que se reconocerá a aquellas empresas del sector turístico dedicadas al cuidado del medioambiente y a la incorporación de la sostenibilidad ambiental en sus actividades. La ceremonia contará con la presencia de Arturo Crosby, destacado experto en sostenibilidad turística y fundador de Tourism4Nature, y de la familia Piñero. Stand 3B03 de Grupo Piñero en Fitur.

12:15h.- Madrid.- FITURTECHY.- El presidente de Room Mate Hotels, Kike Sarasola, y el CEO de Sercotel, José Rodriguez, participan en una mesa redonda en FITURTECHY, el espacio referente en tecnología, innovación y sostenibilidad turística organizado por FITUR y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), cuya 17ª edición está inspirada en los cuentos de ‘Las mil y una noches’. Pabellón 10.

13:00h.- Madrid.- VIAJES EL CORTE INGLÉS.- Viajes El Corte Inglés y los sindicatos celebran la segunda reunión de la mesa negociadora del plan de reestructuración de la plantilla, cuyo planteamiento inicial por la empresa afecta a un máximo de 520 empleados (reubicaciones) y un máximo de 118 trabajadores para bajas voluntarias incentivadas para mayores de 59 años, a falta de la propuesta de los sindicatos.

13:00h.- Madrid.- FITUR ACCOR.- Encuentro organizado por la hotelera Accor en el marco de Fitur NOVOTEL Madrid - Campo de las Naciones.

13:00h.- Madrid.- PARADORES PERSPECTIVAS.- La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, presenta los planes de la compañía para 2025 en el marco de Fitur. Stand de Paradores. Fitur - Ifema.

13:00h.- Madrid.- FITUR AERTICKET.- Grupo Articket ampliará los detalles de su operación de compra de Servivuelo en una rueda de prensa, en la que intervendrán directivos de ambas empresas. Stand de Servivuelo (C08).

13:00h.- Madrid.- FITUR TRAVELANCE.- El hub turístico Travelance organiza una mesa redonda bajo el título de Alianzas entre turoperadores: un nuevo paradigma para las agencias de viaje, en la que participarán los CEOs de Soltour, Europamundo e Intermundial, Tomeu Bennasar, Alejandro de la Osa y Manuel López, respectivamente, así como la directora general de de TUI para España, Andrea Pfeiffer. Pabellón 8. Stand C20.

13:30h.- Madrid.- FITUR LEONARDO HOTELS.- Leonardo Hotels presenta sus novedades para este año en Fitur. Pabellón 4. Stand 4F06.

16:00h.- Madrid.- MERCADOS PERSPECTIVAS.- Los expertos de Norz Patrimonia analizan los diferentes escenarios que podrían marcar la agenda económica del 2025 y darán sus perspectiva sobre el futuro económico global: evento online.

16:30h.- Madrid.- FITUR 2025.- El director geneal de Vincci Hoteles, Carlos Calero, ofrece una rueda de prensa en Fitur. Pabellón 8. Stand 8c17.

Europa

01:01h.- Londres.- ESPAÑA RENOVABLES.- El laboratorio de ideas británico Ember hace público un informe sobre la situación de las energías renovables en España y la Unión Europea. (Texto)

09:00h.- Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, participa junto a los ministros de Finanzas de Alemania y Suecia en un debate sobre la financiación de Europa en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. (Texto)

09:15h.- Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- La secretaría de Medio Ambiente de México, Alicia Bárcena Ibarra, participa junto a representantes de empresas en un debate sobre la economía de los océanos en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. (solo FIB)

10:00h.- Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- El presidente de Argentina, Javier Milei, hace una intervención ante los asistentes al Foro Económico Mundial de Davos, en el que participa por segunda vez.

10:00h.- Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los más altos ejecutivos de Alphabet, Google y Uber debaten en el Foro Económico Mundial de Davos sobre las grandes oportunidades y profundos riesgos que traen consigo las tecnologías emergentes.

11:00h.- Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- La presidenta de la Comision Europea, Ursula von der Leyen, participa en un debate sobre la transición energética en el Foro Económico Mundial de Davos. (Texto)

11:30h.- Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, participa en el Foro Económico Mundial de Davos Centro de Congresos

13:30h.- Davos (Suiza).- FORO DAVOS.- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, participa en el Foro Económico Mundial de Davos en un debate sobre las oportunidades económicas que ofrece la región de Eurasia. (Texto)

América

14:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de México divulga la inflación general de la primera quincena de enero tras la caída de la tasa al 4,21 % en 2024, su menor nivel en casi cuatro años. (Texto)

Asia

01:00h.- Tokio.- JAPÓN BALANZA COMERCIAL.- El Gobierno de Japón publica los datos de la balanza comercial correspondientes al mes de diciembre y para el total de 2024. (Texto)

06:00h.- Tokio.- JAPÓN TIPOS.- El Banco de Japón inicia su reunión mensual sobre política monetaria. (Texto)

09:00h.- Taipéi.- TAIWÁN INDUSTRIA.- El Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán difunde el índice de producción industrial de diciembre, indicador clave a la hora de medir la demanda global de productos electrónicos, especialmente de semiconductores. (Texto)

