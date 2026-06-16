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Nacho Duato rememora en ‘Cara al show’ los abusos sexuales que sufrió con 17 años, en sus inicios en el teatro: “Estuve dos días en casa”

El coreógrafo y bailarín valenciano visita La Sexta para promocionar el documental que contará su historia, dirigido por el valenciano Ignacio Estrela

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Marc Giró y Nacho Duato, en 'Cara al show'
Marc Giró y Nacho Duato, en el programa de La Sexta. / Captura de pantalla

Con un guiño directo a Mask singer, programa de la misma cadena (Atresmedia) cuyo finalista ha sido Nacho Duato (València, 69 años), Marc Giró ha dado paso a su late night, donde ha estado acompañado del coreógrafo valenciano y el escritor David Uclés (Úbeda, 36 años). Y cómo no, no podía faltar el sketch cómico de Judit Martín, quien se ha disfrazado, esta noche, de una mariquita. El por qué, el monólogo inicial del presentador contra aquellos que se meten con él por su homexualidad, su ideología de izquierdas y sus gustos caros.

El también bailarín ha acudido al programa para promocionar un documental autobiográfico, dirigido por Ignacio Estrela, productor y director valenciano de otros proyectos como Mariscal. La alegría de vivir o Equipo crónica. Durante la entrevista, además de desvelarse que el invitado tendrá, próximamente, una sección propia (Duato ibérico) en el programa, el coreógrafo ha confesado la dureza que ha tenido su vida en algunas ocasiones. “Me han pasado de cosas...”, ha afirmado. Según el relato de Duato, cuando tenía 17 años, sufrió abusos sexuales en sus inicios en el mundo teatral. “Estuve dos días en casa con compresas y moratones”, ha rememorado.

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Las cuatro condiciones de Nacho Duato para tener un documental propio: “Soy comunista pijo como tú”

Durante la entrevista con Marc Giró, Nacho Duato ha admitido tener una gran casa en Madrid, desde donde ha podido ver al papa León XIV a su paso por la ciudad española. “Soy comunista pijo como tú”, le ha reprochado el coreógrafo al presentador, al incidir este último en los 17 balcones que posee el artista en su hogar habitual, pese a que su favorito es el que posee en su habitación.

Más allá de su casa, Duato ha confesado cuáles han sido las cuatro condiciones que ha establecido para aquellos que quieran hacer un documental sobre su persona. El invitado ha relatado que ha descartado la propuesta de Netflix por querer indagar en su vida a través de cuatro episodios, uno por cada década. “Estos últimos diez años no los puede poner usted en este documental”, contaba entre risas el bailarín, aunque no ha especificado por qué no podían aparecer en la pantalla.

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Su siguiente oferta ha sido la de Igancio Estrela, con quien finalmente hará el proyecto. Eso sí, bajo sus condiciones, las cuales consisten en lo siguiente: “No voy a hablar de danza, no quiero que nadie hable de mí, no quiero que pongáis música, no quiero mirar a la cámara”. El por qué de cada una de las solicitudes recae, única y exclusivamente, en sus deseos.

Nacho Duato lanza un contundente mensaje a Melody tras su paso por Eurovisión. (RRSS)

La frase de Instagram que encendió la polémica entre Nacho Duato y Melody: “No le pido perdón”

El coreógrafo, inmerso en Mask singer hasta hace tres semanas, ha confesado en Cara al show no haber reconocido a la mayoría de los concursantes del programa, como sucedió con la ganadora, Leire Martínez, o la influencer Lola Lolita. “Yo es que no conozco a nadie”, ha reconocido. A quien sí conocía de antemano era a Melody, con quien protagonizó una polémica viral en redes sociales tras el paso de la cantante por Eurovision. “Melody, te pido per... no, no le pido perdón”, ha rectificado Nacho Duato.

El bailarín ha relatado que ella no lo reconocía en los pasillos del programa de Antena 3: “Yo pensaba: ‘como sepa que soy yo, me araña’”. Duato ha recordado que su primera publicación en Instagram tras el festival de Eurovision 2025 incluyó una frase dirigida a la artista: “Tan poderosa no eres cuando has perdido”. En la entrevista, Duato ha justificado aquella resupuesta: “Yo le dije lo que pensaba. Es muy buena cantante, pero iba un poco como la Beyoncé de hace 20 años”. Y agregó: “Y si pierdes, tampoco pasa nada”.

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