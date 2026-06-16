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Irán regresa a México tras el primer partido por los reiterados obstáculos de EEUU

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Tijuana (México), 16 jun (EFE).- El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, reiteró este martes las críticas a Estados Unidos por las trabas burocráticas a la selección de fútbol de su país, por lo que consideró lo más adecuado regresar a México tras su primer partido del Mundial en Los Ángeles (Estados Unidos).

"Ellos como anfitriones tienen la responsabilidad de tramitar la visa para toda la selección, los directivos, el grupo técnico", indicó Pasandideh en un encuentro con medios desde Tijuana, norte de México.

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La delegación de Irán decidió regresar a Tijuana durante la madrugada del martes tras su primer partido en el Mundial, contra Nueva Zelanda en Los Ángeles (California) y que acabó en empate a dos goles.

El funcionario iraní informó que once integrantes vinculados a la selección nacional aún no han recibido sus visas, situación que continúa siendo gestionada mediante la FIFA y los canales diplomáticos correspondientes.

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La selección de Irán se ha visto forzada a instalar su campamento base en Tijuana, norte de México, ante las restricciones impuestas por Washington de cara al Mundial.

Pasandideh aprovechó también para agradecer el recibimiento que la selección iraní ha encontrado en Tijuana durante su estancia mundialista.

"Por la parte que dependía de México, todo salió de maravilla, todo estuvo perfecto", aseveró desde la ciudad fronteriza.

El diplomático señaló que jugadores y miembros de la delegación han valorado el trato de la población local y reveló que la comunidad iraní ha propuesto a su federación organizar un evento de agradecimiento en la ciudad.

Las declaraciones del embajador se producen en un momento en que Irán busca proyectar una imagen de apertura al diálogo internacional, mientras continúa negociando con Estados Unidos.

El reciente acuerdo alcanzado entre Teherán y Washington abre una nueva etapa para reducir tensiones en Oriente Medio, aunque Pasandideh advirtió que su país mantiene una postura de cautela frente a Estados Unidos debido a décadas de confrontación política y militar. EFE

(foto)(video)

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