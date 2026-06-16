Barcola: "Haremos todo lo posible para ayudar a Mbappé a marcar"

East Rutherford (EE.UU.), 16 jun (EFE).- Bradley Barcola, autor este martes de un gol en el Francia-Senegal (3-1), alabó a su compatriota Kylian Mbappe, que se convirtió en el máximo goleador de la historia de la selección francesa, y aseguró que "es un orgullo tenerlo" y que harán "todo lo posible para ayudarle a marcar".

"Es un verdadero orgullo tenerlo con nosotros y estoy muy orgulloso de él. Creo que toda Francia está feliz de que esté aquí. Su importancia es innegable", señaló en zona mixta.

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Barcola, delantero del PSG, dijo que harán "todo lo posible para ayudarle a marcar tantos goles como sea posible" y que "es realmente increíble lo que hace en cada entrenamiento, en cada partido. Siempre logra sorprendernos".

También señaló que la victoria de hoy es "un gran impulso para el equipo" y "un buen comienzo".

"Sabíamos que era muy importante ganar este primer partido, y hoy lo logramos. En la primera mitad fue un poco más complicado", reconoció el atacante de 23 años.

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Según Barcola, en la segunda parte "había espacios para contraatacar". El jugador del PSG marcó poco después de entrar al terreno de juego, en el minuto 80.

"Pude marcar y estoy contento", dijo en zona mixta.

También dijo que el equipo tiene que "empezar mejor los partidos y jugar como lo hicimos en la segunda parte".

"Creo que también es algo mental. Creo que todo el equipo empezó mal el partido. Ahí es donde se cometen pequeños errores, pero vamos a hacer todo lo posible para corregirlo", insistió.

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Francia se impuso este martes a Senegal por 3-1 en el grupo I tras una buena segunda parte de los galos, en la que la dupla Olise-Mbappé desatascó un partido espeso de los de Deschamps en la primera mitad y en el que los africanos también gozaron de oportunidades.

Mbappé suma ahora 58 goles con Francia en 99 partidos, superando a Olivier Giroud, que marcó un total de 57 en los 137 partidos que disputó con Les Blues. EFE

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