Saliba dice que Mbappé "lo tiene todo" para batir récord como máximo goleador en Mundiales

East Rutherford (EE.UU.), 16 jun (EFE).- El francés William Saliba afirmó este martes que su compatriota Kylian Mbapé "lo tiene todo" para batir el récord como máximo goleador de los Mundiales que ahora ostenta el alemán Miroslav Klose, tras anotar hoy dos goles en el debut de los galos contra Senegal (3-1).

"Mbappé lo tiene todo. Así que espero que lo consiga en este torneo porque lo tiene todo y estoy seguro de que lo hará", señaló.

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Mbappé se convirtió hoy en el máximo goleador de la historia de Francia. Suma ahora 58 goles en 99 partidos, superando a Olivier Giroud, que marcó un total de 57 en los 137 partidos que disputó con Les Blues. Además, el punta del Real Madrid empató a Gerd Müller con 14 goles mundialistas, quedándose solo por detrás de Miroslav Klose (16 goles) y Ronaldo Nazário (15).

"Lo que está haciendo es increíble. Y estoy seguro de que no se detendrá ahí. Y eso espero. En cualquier caso, sabemos qué clase de jugador es. Sabemos lo importante que es para nosotros", enfatizó.

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El defensor del Arsenal reconoció que, en la primera mitad, Francia "no estuvo bien" y que en el descanso hablaron para ver qué había que mejorar.

"Salimos con más intención en la segunda mitad, y por eso ganamos el partido", dijo.

"Deschamps nos dijo que teníamos que estar más tranquilos con el balón porque creo que estábamos precipitando mucho las cosas", explicó.

"Todos los partidos han sido difíciles para todos los equipos. Jugamos contra un equipo fuerte, así que es normal que fuera un poco difícil. Pero tenemos que hacerlo mejor y tener confianza cuando tenemos el balón", agregó. EFE

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