Zendaya y Tom Holland dan su primera entrevista como casados en ‘El Hormiguero’: “Tenemos una vida maravillosa”

La pareja presentó en Madrid la nueva entrega de Spider-Man (El Horrmiguero)

Zendaya y Tom Holland han presentado en España Spider-Man: Brand New Day y, en su primera entrevista tras conocerse su boda secreta, han situado el foco fuera de la fama: el estreno llegará el 29 de julio y, mientras la saga avanza hacia una etapa más emocional, ambos han defendido que su equilibrio depende de mantener cerca a la familia y a los amigos.

La pareja ha acudido este martes a El Hormiguero para promocionar la nueva entrega de Marvel, ambientada cuatro años después de No Way Home, con un Peter Parker adulto que vive solo y se ha borrado voluntariamente de la vida y la memoria de quienes quiere.

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La visita ha supuesto además el debut de Zendaya en el programa de Antena 3, mientras que Holland ya había pasado por el espacio en tres ocasiones. El programa ha abierto la entrevista con un vídeo de momentos anteriores del actor británico, ante el que la intérprete ha reaccionado: “Es tan mono. No sabía que habías estado tantas veces”.

Un Spider-Man más maduro y personal

Sobre la película, las dos intervenciones han dibujado un reparto claro entre emoción y acción. Zendaya ha explicado que se trata de “la película con más contenido emocional de todas las de Spiderman” y ha precisado que la historia muestra a Peter Parker no solo en su lucha por salvar el mundo y Nueva York, sino también a sus amigos y a su amor.

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Holland ha reforzado esa idea desde el otro extremo del relato. El actor ha dicho que la nueva entrega incluye “las mejores escenas de acción que hemos visto nunca” y ha descrito el recorrido del protagonista como “el viaje emocional” más especial del personaje, ya más maduro y enfrentado a nuevos retos.

Zendaya explicó que esta entrega de Spider-Man explora el lado más emocional del personaje (El Hormiguero)

Zendaya ha vinculado esa evolución de Peter Parker con la experiencia acumulada por ambos intérpretes durante años en la franquicia. “Ha sido un proceso muy especial. No es normal interpretar un personaje tanto tiempo, Tom y yo hemos madurado mucho a la vez que nuestros personajes. Diría que aquí vamos a ver al verdadero Tom Holland”, ha afirmado.

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La actriz también ha abordado la situación de MJ en esta etapa de la saga. Ha señalado que el personaje atraviesa “un momento muy dulce”, pero siente que le falta algo, y ha añadido que quiere pensar que esa ausencia tiene que ver con que echa de menos a Peter Parker.

Holland ha avanzado además que ha participado en el desarrollo del proyecto más allá de la interpretación. También ha aclarado que no ha escrito el guion, pero sí ha colaborado con los guionistas aportando ideas e intercambiando conceptos.

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Rutinas y vida fuera del foco

La conversación en El Hormiguero ha girado también hacia cómo sostienen una vida ordinaria bajo una exposición constante. Holland ha respondido que su “salvavidas” es el golf, antes de matizar que, en las vidas que llevan, lo esencial es tener cerca a los amigos y a la familia.

La secuencia ha provocado una reacción inmediata en plató. Zendaya respondió con ironía “Bueno, gracias, eh, muy amable”, y el actor justificó su elección al definir ese deporte como uno que humilla incluso después de haber firmado “el mayor contrato del mundo”, porque obliga a poner los pies en la tierra.

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El actor Tom Holland, protagonista de Spider-Man, visita la Plaza de Colón en Madrid y es recibido por una multitud de fans emocionados antes del estreno de su nueva película.

Ambos han descrito también pequeñas estrategias para proteger su intimidad. Holland ha dicho que hace “cosas normales”, aunque con más dificultad, y que el secreto pasa por saber los horarios del colegio y no salir cuando los niños están fuera; Zendaya ha añadido que durante la pandemia pensó que la mascarilla funcionaría, pero la gente seguía reconociéndola. “No te puedes quejar de estas cosas. Tenemos una vida maravillosa", ha concluido.

La pareja ha dejado además una imagen más doméstica al revelar uno de sus pasatiempos compartidos: hacer ganchillo. Zendaya incluso ha tratado de enseñárselo a Pablo Motos durante el programa. En el tramo final, la entrevista ha abordado el avance de la inteligencia artificial en la interpretación. Holland ha sido tajante al responder: “La creatividad está a salvo de la IA. No es la técnica, sino lo que expresamos”.

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