Espana agencias

Mbappé: "Me pone muy contento entrar un poco más en la historia de mi país"

Guardar
Google icon

East Rutherford (EE.UU.), 16 jun (EFE).- El delantero francés Kylian Mbappé aseguró este martes estar "muy contento" por convertirse, tras su doblete en la victoria de Francia por 3-1 a Senegal, en máximo goleador histórico de la selección gala y "entrar un poco más en la historia de Francia".

"Siempre es algo que he querido hacer. Creo que tendré tiempo de pensar en este tipo de cosas más adelante, cuando deje de jugar", expresó en zona mixta el capitán de una selección francesa que se estrenó en este Mundial con victoria ante Senegal y doblete de Mbappé.

PUBLICIDAD

Mbappé suma ahora 58 goles con Francia en 99 partidos, superando a Olivier Giroud, que marcó un total de 57 en los 137 partidos que disputó con Les Blues.

"Pensé en mis seres queridos. Estaban todos allí: mi familia, mis amigos, mis personas más cercanas. Cuando jugamos partidos tan importantes, sabemos que toda nuestra familia va a venir a vernos. Es por ellos por quienes marco cada vez", declaró el delantero del Real Madrid.

PUBLICIDAD

Tras su doblete, Mbappé alcanzó los 14 goles en Mundiales, superando los 12 de Pelé y los 13 de Leo Messi y del francés Just Fointaine. Queda empatado con Gerd Müller, a un gol de los 15 del brasileño Ronaldo Nazário y a dos de los 16 del alemán Miroslav Klose, máximo artillero histórico del torneo.

"Creo que hay margen de mejora con este equipo. Tenemos muchos jugadores jóvenes que es la primera vez que juegan una Copa del Mundo, así que creo que también hubo un poco de tensión a nivel emocional", agregó Mbappé sobre el debut de Francia, que superó 3-1 a Senegal tras una primera mitad muy igualada.

"A muchos les va a traer un poco de tranquilidad ganar este primer partido", añadió el capitán del combinado francés.

Tras su victoria en el estadio Nueva York/Nueva Jersey ante Senegal, Francia se enfrentará ante Irak en Filadelfia el próximo lunes 22 de junio y cerrará su participación en el grupo I el viernes 26 de junio contra Noruega en la sede de Boston. EFE

(foto) (video)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Barcola: "Haremos todo lo posible para ayudar a Mbappé a marcar"

Infobae

Néstor Lorenzo recuerda que Colombia necesita alegrías y la selección buscará dárselas

Infobae

Deschamps felicita a Mbappé, "siempre decisivo en los campeonatos", tras su récord

Infobae

EE.UU. dice que está en contacto con Vozinha para facilitar el visado de su madre

Infobae

Un motorista muerto y otro en estado crítico en sendos accidentes en Canarias

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

La directora de la Guardia Civil niega haber intervenido en maniobras contra la UCO: “Jamás he participado en ninguna trama influenciada por la señora Leire Díez”

La Justicia absuelve a la hermana de la secretaria de Zapatero por supuesta inacción de su Ayuntamiento ante las denuncias vecinales por ruido en un restaurante

La Audiencia Nacional autoriza que Zapatero entre por la “puerta grande” de los jueces y no por la de visitantes para declarar como investigado

La mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso impide la votación para exigir a Pedro Sánchez que convoque elecciones: “Tienen miedo”

ECONOMÍA

Los filetes, el bacon y las chuletas veganas ‘desaparecen’ de la UE: Bruselas limita estos términos solo a alimentos de origen 100% animal

Los filetes, el bacon y las chuletas veganas ‘desaparecen’ de la UE: Bruselas limita estos términos solo a alimentos de origen 100% animal

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un alemán con prestaciones estatales y ahorro privado

España supera las previsiones de impacto y gasto económico tras la visita del papa: “Lo importante es que León XIV ha podido llegar al corazón”

El primer borrador del presupuesto europeo divide a la UE: la reducción del gasto y la desinversión de la PAC en el centro del debate

El absentismo dispara los costes en la construcción: 14 jornadas perdidas al año por trabajador y un impacto económico de 3.500 M€

DEPORTES

El golazo de Mbappé en la victoria de Francia ante Senegal, en vídeo: Olise, Barcola y Mbaye marcan la diferencia en su debut en el Mundial 2026

El golazo de Mbappé en la victoria de Francia ante Senegal, en vídeo: Olise, Barcola y Mbaye marcan la diferencia en su debut en el Mundial 2026

Hervé Renard, el entrenador que no consigue encajar en ninguna selección: de Arabia Saudí a Zambia, Costa de Marfil o Marruecos

La Fiscalía está dispuesta a retirar la petición de cárcel contra el futbolista Raúl Asencio si pide perdón por enseñar un vídeo sexual en el que aparecía una menor

Problemas para Inglaterra: Tino Livramento se lesiona y dice adiós al Mundial 2026 justo antes del debut

Una nueva Inglaterra busca saldar la cuenta pendiente de Moscú ante una Croacia en transición liderada por un Modrić enmascarado