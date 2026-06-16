Mbappé: "Me pone muy contento entrar un poco más en la historia de mi país"

East Rutherford (EE.UU.), 16 jun (EFE).- El delantero francés Kylian Mbappé aseguró este martes estar "muy contento" por convertirse, tras su doblete en la victoria de Francia por 3-1 a Senegal, en máximo goleador histórico de la selección gala y "entrar un poco más en la historia de Francia".

"Siempre es algo que he querido hacer. Creo que tendré tiempo de pensar en este tipo de cosas más adelante, cuando deje de jugar", expresó en zona mixta el capitán de una selección francesa que se estrenó en este Mundial con victoria ante Senegal y doblete de Mbappé.

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Mbappé suma ahora 58 goles con Francia en 99 partidos, superando a Olivier Giroud, que marcó un total de 57 en los 137 partidos que disputó con Les Blues.

"Pensé en mis seres queridos. Estaban todos allí: mi familia, mis amigos, mis personas más cercanas. Cuando jugamos partidos tan importantes, sabemos que toda nuestra familia va a venir a vernos. Es por ellos por quienes marco cada vez", declaró el delantero del Real Madrid.

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Tras su doblete, Mbappé alcanzó los 14 goles en Mundiales, superando los 12 de Pelé y los 13 de Leo Messi y del francés Just Fointaine. Queda empatado con Gerd Müller, a un gol de los 15 del brasileño Ronaldo Nazário y a dos de los 16 del alemán Miroslav Klose, máximo artillero histórico del torneo.

"Creo que hay margen de mejora con este equipo. Tenemos muchos jugadores jóvenes que es la primera vez que juegan una Copa del Mundo, así que creo que también hubo un poco de tensión a nivel emocional", agregó Mbappé sobre el debut de Francia, que superó 3-1 a Senegal tras una primera mitad muy igualada.

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"A muchos les va a traer un poco de tranquilidad ganar este primer partido", añadió el capitán del combinado francés.

Tras su victoria en el estadio Nueva York/Nueva Jersey ante Senegal, Francia se enfrentará ante Irak en Filadelfia el próximo lunes 22 de junio y cerrará su participación en el grupo I el viernes 26 de junio contra Noruega en la sede de Boston. EFE

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