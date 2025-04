2-2. Real Zaragoza y Tenerife firman tablas en un partido loco

Zaragoza, 19 ene (EFE).- Zaragoza y Tenerife firmaron tablas (2-2) en un partido loco en el que el punto logrado no les sirve para soñar con acercarse a sus respectivos objetivos, el equipo maño a la zona de promoción de ascenso y el canario, a la permanencia.

Después de ir perdiendo por 0-2, el conjunto aragonés igualó la contienda en apenas un minuto (76 y 77) y tuvo la opción de ganar con una falta que Toni Moya envió a un poste en la prolongación.

El punto sumado por ambos no saca de pobres a ninguno de los dos, a los blanquillos porque continúan con su particular viacrucis de haber sumado solo una victoria en los últimos nueve encuentros y a los chicharreros porque con un solo punto no se acercan a la salvación que tienen a 12, aunque les saca del farolillo rojo.

Ni siquiera el cambio de entrenador, con la llegada del Miguel Angel Ramírez al banquillo del conjunto zaragozano, ha variado la tendencia anterior ya que con el nuevo preparador suma una derrota y un empate desaprovechando la oportunidad de enfrentarse al colista para haber cambiado la racha y dando además una imagen muy pobre, algo, por otra parte, ya habitual.

Amos equipos encararon el encuentro con muchas precauciones y más pensando en defender que en atacar. Eso provocó que apenas se llegara al área rival y que la mayor parte del tiempo el esférico estuviera en la zona medular sin apenas presencia en zonas de peligro.

Como mucho se produjeron disparos sin apenas potencia ni colocación que ninguno de los guardametas tuvo problemas para atajar y un gol visitante de Enric Gallego, en el minuto 8, que fue anulado por fuera de juego tras ser chequeado por el VAR.

Fútbol plano, sin ideas, juego deslavazado y en algunos tramos con pérdidas continuas de uno y otro conjunto.

Sin embargo, cuando el cronómetro se encaminaba hacia la media hora el equipo canario se estiró en un par de ocasiones dando mayor sensación de peligro hasta que a la tercera fue la vencida.

Waldo Rubio ganó por velocidad a Carlos Nieto en una internada por la banda derecha, entró en el área y con un potente disparo adelantó a su equipo en el marcador en el minuto 39. Con 1-1 se llegó al descanso y el equipo local recibió una sonora pitada de su afición.

El tiempo de refresco y los cambios no mejoraron a un Zaraoza obligado por el marcador porque el meta del equipo canario, Edgar Badía, no tuvo que intervenir en ningún momento en situación apurada.

En un clima de tensión porque tras cuatro cambios Miguel Angel Ramírez seguía manteniendo la línea de cinco atrás, comenzaron a oírse los primeros gritos de la grada de "queremos otro defensa" y "Ramírez vete ya" que se incrementaron con el segundo tanto del Tenerife en el minuto 69, obra de Yussi Diarra entre las piernas del meta Gaetan Poussin y tras un gran pase de Waldo Rubio.

Ramírez renunció a la defensa de cinco con la entrada de Pau Sans en el minuto 76 y, cosas del fútbol, el conjunto maño marcó dos goles en un minuto, el primero en el 76 por medio de Enrique Clemente tras un saque de esquina y el segundo obra de Iván Azón al ganar por velocidad a la defensa chicharrera.

Sin embargo, el equipo aragonés no fue capaz de culminar la remontada que parecía que podía llegar y que estuvo a punto de producirse cuando en el minuto 93 Toni Moya estrelló una falta en el poste derecho de la portería visitante.

- Ficha técnica:

2 - R. Zaragoza: Poussin; Luna, Lluís López, Vital, Clemente, Nieto (Pau Sans, m.76); Aketxe (Bazdar, m.67), Keidi Bare (Toni Moya, m.67), Marc Aguado (Arriaga, m.46), Adu Ares (Liso, m.46); e Iván Azón.

2 - C.D. Tenerife: Edgar Badía; Mellot, Sergio González (Gayá, m.87), José León, David Rodríguez; Waldo Rubio (Marlos, m.81), Aitor Sanz, Bodiger (Fabio, m.60), Cantero (Luismi, m.60); Diarra y Enric Gallego (Angel, m.81).

Goles: 0-1. M.39. Waldo Rubio; 0-2. M.69. Diarra; 1-2. M.76. Clemente; 2-2. M.77. Iván Azón.

Arbitro: Fuentes Molina (Comité de Valencia). Amonestó con tarjeta amarilla a Nieto y Bazdar (Zaragoza), y a Bodiger, Aitor Sanz y Gayá (Tenerife).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 23 disputado en el estadio La Romareda ante 18.509 espectadores. Debutó con el Real Zaragoza su último fichaje, el hondureño Kervin Arriaga, que entró al comienzo de la segunda parte. EFE