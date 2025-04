Giráldez: "Condeno el odio que ha recibido Douvikas"

Vigo, 18 ene (EFE).- El entrenador del RC Celta, Claudio Giráldez, salió este sábado en defensa del delantero internacional griego Tasos Douvikas, criticado por un sector del celtismo por autodescartarse para el partido de Copa del Rey contra el Real Madrid por su deseo de abandonar el equipo en este mercado invernal.

“Tasos se encuentra mejor en el apartado físico, lo hemos visto entrenar con normalidad estos dos días. Quería condenar un poco el odio que ha recibido en estos días, que creo que no es justificado ni merecido. Igual que el apartado físico tiene que estar perfecto para poder jugar y no lo estaba por su enfermedad, el apartado mental también. Creo que la salud mental es importante”, afirmó.

En su comparecencia ante los periodistas, el técnico aplaudió la “honestidad” del futbolista para reconocer que no estaba listo para jugar en el Santiago Bernabéu.

“Cuando un jugador no está del todo focalizado en lo que tiene que hacer, creo que es honesto decirlo. El otro día él no se veía para jugar, hoy sí que se ve. Sabe que estamos justos ahí y nos va a poder ayudar como uno más. Y una vez acabe el mercado veremos si está aquí o no y si nos va a poder ayudar a final de temporada”, explicó.

Por ello, Giráldez espera que el celtismo reciba “con cariño” a Douvikas en el partido de mañana: “Tenemos que proteger a nuestros jugadores. Es un jugador muy querido, que nos ha dado muchas alegrías y que creo que nos lo va a poder seguir dando. Cualquier buen aficionado al fútbol, y cualquier persona que forme parte del Celta, protege a sus jugadores y los defiende mientras tengan nuestro escudo”. EFE

dmg/nam