La contable de Foro Asturias asegura que tenía instrucciones para pagar todos los gastos que pasaba Álvarez-Cascos

La Sección Tercera de la Audiencia ha acogido este jueves la tercera jornada del juicio contra el fundador de Foro Asturias y ex presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos por supuesta apropiación indebida y en esta sesión ha prestado declaración Rosario Cabal, la que fuera contable de la formación que ha asegurado ante el juez que las instrucciones que le dio Teresa Alonso --secretaria de Foro-- sobre los gastos de Cascos era que éste los presentaba y que había que pagarlos todos, así que los mismos no se cuestionaban.

"Los gastos del presidente, las instrucciones que me había trasladado la secretaria general, era que, bueno, que el presidente pasa unos gastos y que hay que pagarlos. Yo desde luego no los cuestionaba", ha explicado Cabal.

La Fiscalía pide para el ex político una pena de tres años y medio de prisión por un delito de apropiación indebida, después de que el partido Foro Asturias le denunciase propasar gastos que consideró de carácter personal ajenos a su actividad política. La Fiscalía cifra en 181.648 euros el dinero que el acusado se habría podido apropiar de forma indebida

La contable de la formación ha insistido en su declaración como testigo en que las transferencias que ella pasaba ya venían firmadas, visadas y autorizadas por Pelayo Roces o Teresa Alonso y ella no hacía "ningún tipo de control". Ha dicho además que ella nunca rechazó pagar un gasto ni habría podido hacerlo.

SU LLEGADA AL PARTIDO

Ha relatado que fue Teresa Alonso, entonces secretaria del partido, quien en 2011 le llama para ver si puede colaborar con el partido y llevar la contabilidad, ya que era contable. Fue cuando Foro gana las elecciones cuando se le ofreció la posibilidad de trabajar en la Junta y ocupar un puesto de asesor económico y además seguir llevando la contabilidad del partido.

"Yo hacía la contabilidad, no tomaba ninguna decisión. Durante 2011 y 2012 yo no tenía ningún tipo de poder en bancos, las tenías Pelayo Roces, Enrique Lanza y Javier Campo. Pero luego el partido ya contaba con un presupuesto alto y bastante movimiento y entonces me pidieron firmar con Lanza y Roces para la tramitación bancaria", ha explicado, aunque eso no supuso ningún cambio en el trabajo que llevaba a cabo.

Cabal ha manifestado que ella no podía ejercer labores de auditora porque "no puede hacer una auditoría de las cuentas que ella misma elaboraba" y ha manifestado que hasta 2015 despachaba esos gastos con Pelayo Roces y tras 2015 ella despachaba todo con Francisco Álvarez-Cascos que "conocía todo del partido".

Si dijo conocer que en 2013 el partido le concedió un préstamo a Francisco Álvarez-Cascos y también conoció el pago del alquiler en Madrid por la oficina propiedad de Cascos y María Porto como sede de Foro. "A mi nadie me dijo que escondiese una u otra factura. Las facturas llegaban, me las dejaban en el casillero y yo las cogía y las añadía y las pagaba", ha manifestado

También ha explicado que el partido no tenía tesorero y las decisiones económicas las tomaba Pelayo Roces y Álvarez-Cascos y tampoco había ninguna figura de fiscalización interna dentro del partido al margen de la del Tribunal de Cuentas.

"USÁBAMOS LA FRASE'LQDC', LO QUE DIGA CASCOS, PARA TODO"

Previamente a la contable del partido ha testificado el que fuera integrante de la comisión Directiva de Foro en el periodo de 2012 a 2016, Ignacio Iglesias, que ha indicado, tal y como ya hicieron otros testigos, que era Francisco Álvarez-Cascos quien mandaba en el partido y la comisión directiva era una especie de "caja de resonancia" ya que la última palabra en todo, también "en materia económica", pasaba por Cascos.

Ignacio Iglesias ha indicado que los datos económicos y previsiones que se trasladaban a la Junta Directiva "se les cantaban" sin entrar en detalles y ha indicado que "sinceramente no conoció" los gastos personales que Cascos pasó al partido y que ahora son objeto de juicio.

"A la señora Cabal yo la calificaría de contable, yo el trato que tenía con ella era en estos términos. No quiero frivolizar, pero en la elaboración del periódico --'El Hormiguero', una publicación del partido--, bueno, pues había grupos de trabajo, lo normal, y teníamos acuñada una frase cuando decidíamos cualquier cosa, pues queremos hacerlo así, asá, y esa frase era 'LQDC', lo que diga Cascos. Al final, la decisión última, incluso en los temas de, pues eso, comunicativos, mediáticos o de otro tipo, la tenía él. E insisto, en los temas económicos, pues claramente era de Cascos".

Iglesias dijo que tampoco tuvo conocimiento "en ningún caso de la sede de Castellana" de Foro en Madrid y ha indicado que Cacos era "muy celoso con su localización" y nadie tenía "una certeza de dónde estaba en todo momento". De hecho ha indicado que Cascos "usaba teléfonos de penúltima generación para que fuese más difícil localizarle".