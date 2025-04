Cuenta atrás para Benidorm Fest 2025... con Daniela Blasco: "Hago música que pueda bailar"

Javier Herrero.

Madrid, 12 ene (EFE).- Bailarina precoz bregada en competiciones, con solo 11 años Daniela Blasco fue elegida para acompañar a Justin Bieber a su paso por España, con 18 decidió dar el salto a la música y con 19 tiene la oportunidad de participar en Benidorm Fest 2025 con un "show" de "mucho fondo" en el que demostrará sus dotes.

"Me encanta un buen escenario, un buen foco y una buena performance", afirma a EFE esta mallorquina que en 'Uh Nana' reúne las influencias que la han moldeado desde pequeña como artista, entre el urbano latino, el hip hop y el r&b. "Siempre he querido hacer música que pueda bailar, porque es lo que más seguridad me da", argumenta.

Cuenta que todo empezó porque con 8 años se apuntó a clases de baile solo por pasar más tiempo junto a su mejor amiga. "Llevaba medio año con ello y se convirtió en mi pasión", rememora sobre un tiempo en el que empezó a competir y en el que no solo fue elegida para actuar en los conciertos españoles de Justin Bieber, sino también para participar con 12 años en el concurso 'Got Talent'.

"Pienso que eso me ayuda para Benidorm Fest, porque estoy acostumbrada a subirme a escenarios y a sentir esos nervios", apunta Blasco, que cita a Beyoncé como uno de sus referentes de cabecera: "Hasta ella siente esos nervios, que son buenos".

Con 14 años empezó a formarse en la música, algo que también la había apasionado desde niña, por lo que, cuando recientemente, se le ofreció la oportunidad de publicar sus propios temas no se lo pensó. "Para mí era un sueño", subraya.

Desde 2023 ha publicado seis sencillos, la mayoría marcados por los ritmos urbanos latinos, especialmente "dembow" en cortes como el reciente 'Mi Mamá' junto a Kd One, aunque en el caso de su apuesta para Benidorm Fest, 'Uh Nana', con "un vibe más americano" que se percibe desde el arranque algo "funky" que recuerda al 'Crazy In Love' de Beyonce.

"Buscaba una vibración dosmilera y nos pusimos un popurrí de música de esa época para inspirarnos, de ahí los ad-libs y algunos coros", explica sobre el proceso de composición junto a su colaborador habitual, Félix Joan Muñiz, y, en este caso, J Cruz, quien fue asesor de Benidorm Fest en 2022 y trabajó en el pasado con artistas como Leo Rizzi y Omar Montes.

Confirma que fue una propuesta pensada específicamente para Benidorm y para Eurovisión, de ahí los numerosos cambios de dinámica y tempo de la canción, que se acelera especialmente en el tramo final sobre una base más electrónica. "En mi cabeza era como un videoclip, como todo un show plasmado en una canción", alega.

Obviamente se espera un alto desempeño coreográfico por su parte, recogiendo algo de la intensidad de Chanel con 'SloMo'. "Entiendo que se nos compare porque llevamos mucho baile, pero no tiene nada que ver, porque lo mío será más urbano", precisa ante una propuesta "que requiere mucho fondo".

Confiesa que para prepararse entre otras medidas se compró una cinta de correr que utiliza a todas horas, aunque, decidida a mantener la sorpresa, será entre el 30 de enero y el 1 de febrero cuando Daniela Blasco ponga todas sus cartas sobre la mesa. EFE

