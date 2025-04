Ayuso recuerda a las víctimas del 11M en el nuevo vestíbulo de Atocha: "El terror no puede con la vida de Madrid"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un llamamiento este viernes a defender la libertad "día a día" desde el nuevo vestíbulo de la estación de Atocha que homenajea a las víctimas mortales de los atentados del 11 de marzo de 2004. "El terror no puede con la vida de Madrid", ha asegurado.

El nuevo vestíbulo recuerda a las personas asesinadas en los atentados, que afectaron con dureza a la capital y, en especial, a esta estación, que se convirtió en escenario del atentado más grave sufrido en espacio europeo.

"Por eso no podemos ni queremos olvidar, porque cada vida es única e insustituible, en todas ellas pensamos, y lo sucedido en un lugar de trasiego como este nos recuerda que, a pesar de las amenazas, el terror no puede con la vida de Madrid. Que Madrid, si no es libre, no es Madrid", ha expresado.

Por ello, la dirigente autonómica ha señalado que la sociedad madrileña, "solidaria, brava y alegre" fue capaz de levantarse al día siguiente, aunque sin dejar atrás a los familiares, afectados y seres queridos.

También ha recordado a la labor que realizan las asociaciones y fundaciones de víctimas de terrorismo y que son una "llamada de atención para no olvidar nunca lo sucedido" y luchar contra el terrorismo.

"La libertad, nuestro bien más preciado, se ha de defender cada día. El trabajo de estas asociaciones y el compromiso de todas ellas, de estas instituciones, constituye un legado a la altura de nuestra democracia y de las futuras generaciones que tienen el derecho y el deber de conocer ese legado", ha trasladado.

También, Díaz Ayuso ha recordado las palabras del Rey Felipe VI, en un acto de conmemoración del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que desde el año 2004 se celebra cada 11 de marzo, donde recordó que todas las víctimas cuentan con su máximo respeto, el de España y el de la Unión Europea y sus instituciones, además de su compromiso para que se sientan "reconocidas, atendidas y protegidas".

"Y eso es lo que haremos hoy y siempre para defender la vida, la libertad y la democracia liberal que tanto ha dado a España en estas décadas", ha concluido la presidenta madrileña.