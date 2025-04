Fran Escribá: “Uzuni no quiere entrenar con el equipo”

Granada, 9 ene (EFE).- El entrenador del Granada, Fran Escribá, ha desvelado que el delantero albanés Myrto Uzuni “no quiere entrenar con el equipo” porque desea salir del club en este mercado invernal, por lo que es baja para el partido de este viernes en el Nuevo Los Cármenes ante el Burgos, que abre la vigésima segunda jornada de LaLiga Hypermotion.

Escribá informó en rueda de prensa las bajas para el choque del sancionado Martin Hongla, de los lesionados Carlos Neva, Miguel Ángel Brau, Pablo Insua, Sergio Rodelas y Siren Diao, y por cuestiones personales de Uzuni y del canadiense Theo Corbeanu, de los que habló con más detalle.

“Cuando volvimos de las vacaciones, Uzuni vino y me dijo que no se veía en condiciones de entrenar. Un jugador que no entrena no cuenta y a día de hoy sigue con esa posición de que no quiere entrenar con el equipo, y yo no puedo obligar a un futbolista a entrenar”, explicó Escribá.

“No entrena y, como no entrena, no cuenta para mí”, sentenció sobre Uzuni, máximo goleador del Granada que cuenta con una oferta estadounidense de la MSL para salir en este mercado invernal y desea abandonar el club.

El técnico insistió en que es una situación que "depende del jugador" y no del cuerpo técnico, por lo que aseguró que si el futbolista le “dice que está en condiciones volverá y será uno más”.

“Si el jugador aduce que no está en condiciones de trabajar, no puedo hacer nada. El que no está en condiciones es más un lastre que una ayuda; mejor que se aparte”, argumentó Escribá, quien añadió sobre esta situación que “el vestuario lo encaja muy bien todo porque sabe que lo importante es el colectivo y que nadie está ni por encima del grupo ni por encima del club. El grupo lo toma con tranquilidad, como cuando hay un jugador lesionado. Al colectivo no le afecta”.

Sobre Corbeanu comentó que es una situación parecida pero al revés por el “comportamiento estupendo del chico”, ya que “la idea es que salga” y “no va entrenar esperando que en los próximos días se arregle su situación”.

Sin Carlos Neva ni Brau, el Granada se queda sin lateral zurdo, algo que deja “alguna opción” de sustitución pero sin jugadores “específicos en la izquierda”.

“No es una lesión importante, es para tenerlo el día del Levante. Brau ha dado un gran rendimiento y no ha fallado nunca”, agregó sobre el lateral ausente contra el Burgos.

Sobre el choque ante la formación castellana de este viernes comentó que será “un partido muy difícil” porque “el parón de Navidad vino cuando estaba mejor”.

“Lleva varios años compitiendo muy bien, armado, seguro, con gente con talento y con mucho nivel. Vamos a tener que tener mucha paciencia. Será un partido ajustado que se puede resolver por pequeños detalles. El camino es no encajar goles porque el equipo tiene gol y genera muchas ocasiones”, expuso Escribá.

Del Burgos añadió que es “un equipo con intensidad y muy peligroso” y subrayó que “la clasificación no refleja la dificultad de cada partido”.

Sobre el mercado de fichajes, avanzó que “el club siempre mira cosas” y que está “viendo la posibilidad de reforzarse independientemente de lo que salga” con el objetivo de “traer jugadores que mejoren lo que hay”.

“Soy muy paciente. Aparecen operaciones mejores si tienes un poco de paciencia que firmando rápido. No tengo prisa. No vamos a traer a nadie por traer”, declaró el entrenador del Granada. EFE

