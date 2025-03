Podemos Euskadi reivindica el impuesto a energéticas y destaca que no tienen ningún problema con el "derecho a decidir"

El coordinador de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha vuelto a reivindicar la exigencia de hacer permanente el impuesto a las energéticas y ha asegurado que no tienen "ningún problema" con el "derecho a decidir".

También ha destacado que Podemos "está dispuesto incluso a correr el riesgo de quedar fuera de juego en la política vasca" para defender "lo que es interesante para la ciudadanía", no le interesa "airear banderas" en el debate sobre autogobierno, sino "el blindaje de derechos" y mejorar servicios públicos.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el nuevo líder de Podemos en Euskadi se ha mostrado convencido de que su formación va a "revertir" la tendencia a la baja que ha tenido en las últimas citas electorales y a "recuperar" representación en las instituciones vascas.

Asimismo, ha asegurado, preguntado por la situación en la que queda Podemos si no entra en acuerdos en las instituciones, que en su formación están "dispuestos incluso a correr el riesgo de quedar fuera de juego en la política vasca, siempre y cuando lo que defendamos sea lo que realmente es interesante para la ciudadanía".

"¿Que nos van a dejar fuera de juego porque estamos solicitando mayores impuestos a las energéticas? Bueno, pues nos quedaremos fuera de juego. Pero seremos coherentes con nuestra ideología", ha manifestado el coordinador de Podemos, que ha incidido en que "ahí donde estamos tenemos significatividad".

PODEMOS TIENE QUE TENER IDENTIDAD PROPIA

El nuevo coordinador de Podemos en Euskadi ha defendido que el estrecho margen por el que fue elegido refleja "tener heterogeneidad de criterios a la hora de actuar" y ha añadido que, en todo caso, tras concluir las primarias se "deja de ser dos candidaturas" para ser "Podemos Euskadi". "Los representantes de Miren Echeveste ya son representantes de Podemos Euskadi", ha subrayado.

En su opinión, ante el actual fraccionamiento de la izquierda, Podemos debe tener "identidad propia" y "fortalecer el espacio" que le "corresponde". "Y ya nos preocuparemos más adelante si realmente nos interesa dejar de tener esa izquierda fraccionada", ha señalado.

En esta línea, respecto a la posibilidad de recuperar un acuerdo con Sumar, ha asegurado que "no hay ninguna vía muerta", pero ha reiterado que "en este momento somos Podemos" y no es "el momento de buscar absolutamente nada".

Según ha indicado, "más allá de intentar posibilitar un acuerdo, va a ser la militancia la que determine si posible o no y en estos momentos no está ahí".

AUTOGOBIERNO

Por otro lado, ha asegurado que, en el debate en materia de autogobierno, a Podemos no le "interesa tanto airear banderas", sino "el blindaje de los derechos y sobre todo mejorar los servicios públicos". "Y ahí pues nos van a encontrar", ha manifestado.

Según ha insistido, "todo lo que venga desde Madrid, que además corresponde por derecho, va a ser bienvenido, pero sin necesidad de airear banderas, sino realmente mejorar todo lo que tiene que ver con el tema de los servicios públicos y blindar los derechos".

Vaquero ha reiterado la apuesta de su formación por el "derecho a decidir siempre". "No solo ya en cuanto a esto, sino en cuanto a cualquier decisión que tengamos que tomar a nivel colectivo. No hay ningún problema, lo hemos dicho desde el principio, el derecho a decidir, la autodeterminación, no hay ningún problema", ha asegurado.

Por otro lado, ha esperado que el traspaso a Euskadi de la gestión de permisos de trabajo a personas inmigrantes "mejore las cosas", si bien ha cuestionado si "realmente esta medida va a posibilitar un cambio" teniendo en cuenta que el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, "en Madrid está diciendo que igual hay que controlar un poquito más las fronteras".

"Hacer una transferencia de este tipo está muy bien, pero situarse en posicionamientos más cercanos al PP o a Vox, en este caso, me preocupa", ha señalado.

ADMITE QUE LAS RELACIONES ENTRE PODEMOS Y PNV ESTÁN TENSAS

Vaquero ha admitido que las relaciones entre su partido y el Partido Nacionalista Vasco están "en un momento tenso" cuando desde la formación jeltzale les "llaman tóxicos" y dicen que no tienen "posibilidad para cambiar las cosas".

En este sentido, ha subrayado que Podemos está "cambiando las cosas desde dentro y eso le preocupa al PP, al PNV y al resto de fuerzas políticas".

Preguntado por las recientes manifestaciones de Aitor Esteban en las que advertía de que ve a formaciones del bloque de apoyo a la investidura de Pedro Sánchez "incluso con ganas de que 'si hay otras elecciones no pasa nada'", el líder de Podemos en Euskadi ha respondido que "eso dice el PNV" y ha precisado que a su formación le interesa defender "los intereses sociales", mientras que el Partido Nacionalista Vasco "en estos momentos lo que está es defendiendo es los intereses de las energéticas".

En esta línea, ha reivindicado que el tributo a las energéticas debería "salir adelante" aunque no se concierte. "No me cabe la cabeza que a la ciudadanía a pie nos cobren impuestos teniendo que pagar más dinero por el diésel, y resulta que Repsol tiene un beneficio de más de 12.000 millones de euros. Eso no es posible", ha sostenido.