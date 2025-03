Javi Calleja: "Las estadísticas ofensivas del Córdoba son de las mejores de la categoría"

Oviedo, 20 dic (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Javi Calleja, explicó que las estadísticas ofensivas del Córdoba, rival de los azules este sábado (Carlos Tartiere, 16:15 horas), "son de las mejores de la categoría".

"Nos estamos centrando en el Córdoba y en cómo juegan. Venimos de tres victorias seguidas y parece que esto es fácil, y es todo lo contrario. Llevan la iniciativa, crean ocasiones y llegan muchas veces al área. Será el partido más difícil de los que jugamos hasta ahora, el Córdoba nos va a complicar mucho la vida y nos obligará a sacar nuestro mejor fútbol", aseguró el entrenador oviedista antes del último entrenamiento de la semana para los azules.

La gran duda en el Real Oviedo para este sábado es el capitán Santi Cazorla, que no ha entrenado en toda la semana y con el que el cuerpo técnico no va a arriesgar, afirmó Javi Calleja, quien aseguró que "si no se encuentra bien, no jugará".

"Más o menos lo tengo claro, pero hay que ver cómo se encuentra la gente. Las dos formas que hemos ido teniendo de jugar nos ha venido bien. Tener a Fede Viñas, Paraschiv, Alemao y Masca me da la opción de jugar con dos puntas, pero es verdad que también me gusta jugar con un solo delantero y otros que puedan jugar entre líneas", concluyó el técnico al ser preguntado por el dibujo táctico que utilizará este sábado.

El Real Oviedo, por primera vez esta semana, entrenó en horario vespertino justo antes de concentrarse y dormir en el hotel de concentración habitual de cara al encuentro frente al Córdoba, con el que los azules cerrarán la primera vuelta y el 2024. EFE

