Gamarra ve que Sánchez pone "en riesgo" la democracia "al utilizar las instituciones contra el adversario político"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "respete a los españoles y a su inteligencia" y no les tome "por tontos" porque "lo que se demostró este jueves no es que no hubiera mensajes, sino que han sido borrados, dos cosas muy distintas". Además, ha asegurado que Pedro Sánchez "está poniendo en riesgo" la democracia "al utilizar las instituciones contra el adversario político".

Cuca Gamarra ha respondido así a los medios de comunicación tras la petición de Pedro Sánchez de que aquellos que acusaron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, deberían ofrecerle una disculpa una vez que la Guardia Civil no ha encontrado mensajes en su dispositivo que prueben que llevó a cabo una filtración sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una petición que Gamara ve como "el colmo del descaro".

"Lo mínimo que tendría que tener (Sánchez) es un poquito de respeto porque, evidentemente, si los mensajes han sido borrados lo que no nos tiene que decir es que borremos las imputaciones", ha destacado Gamarra.

La secretaria general del PP ha recalcado que lo que conocieron este jueves "no es que no hubiera mensajes sino que los mensajes han sido borrados que son dos cosas muy, muy distintas". "Y por tanto lo que el presidente del Gobierno debería es respetar un poquito a los españoles y por lo menos nuestra inteligencia", ha apostillado.

MEDALLA DE ORO DEL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Cuca Gamarra ha realizado estas declaraciones en Logroño tras recibir la Medalla de Oro que el Ayuntamiento ha otorgado a ella por su cargo como alcaldesa de la ciudad desde 2011 a 2019, junto a los exalcaldes, Julio Revuelta, Tomás Santos y Pablo Hermoso de Mendoza.

Tras el acto, la secretaria general del PP atendido a los medios para remarcar que lo que están viendo en España "de la mano de Pedro Sánchez es un constante deterioro de la calidad democrática".

"Y cuando se utilizan además las instituciones como el fiscal general del Estado contra el adversario político, lo que el presidente del Gobierno está poniendo en riesgo es nuestra democracia", ha abundado.