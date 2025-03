Albares pide a Bildu que no traiga "teorías extrañas" sobre el espacio aéreo del Sáhara

Madrid, 18 dic (EFE).- El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu que deje "los bulos" al PP y no venga con "teorías extrañas" sobre la cesión del control del espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos.

Ante las sospechas en este sentido manifestadas por el parlamentario de la izquierda abertzale en la sesión de control del Congreso, el ministro ha contestado que "hay una hoja de ruta clara, que es transparente entre España y Marruecos y que se está cumpliendo".

Las decisiones de las compañías aéreas privadas, ha explicado, se toman entre empresas privadas y las agencias competentes en la materia de Aviación Civil y por tanto, "son decisiones a nivel técnico".

Se ha referido de este modo a las nuevas rutas que abrirá la compañía Ryanair entre Dajla (Sáhara Occidental) y Madrid y Lanzarote.

El diputado de EH Bildu ha contestado al ministro que "el precio a pagar" para tener una buena relación con el país vecino no puede ser este territorio y ha asegurado que "no es verdad" que se trate de decisiones técnicas porque hay una sentencia de los tribunales europeos que establece que los acuerdos que afecten a la excolonia, aunque sean entre empresas privadas, "no pueden aprobarse si no tienen el beneplácito de los saharauis".

Iñarritu ha pedido al ministro que informe previamente a la Cámara de cualquier decisión que "varíe el 'stau quo'" en este asunto por ser un tema sensible.

Albares ha repetido que "no hay nada extraño" en lo que se refiere a lo que plantea sobre el espacio aéreo del Sáhara Occidental, que está bajo control español, recalcando que la relación entre los dos Estados es "extraordinariamente beneficiosa para ambos". EFE