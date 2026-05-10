Temas del día de EFE España del lunes 11 de mayo de 2026

HANTAVIRUS CRUCERO

Granadilla de Abona (Tenerife) - El Gobierno español y la Organización Mundial de la Salud finalizan la operación de desembarco de todo el pasaje del crucero Hondius tras el brote de hantavirus que se declaró a bordo durante su travesía por el Atlántico Sur, con la salida de dos grupos de personas que tomarán vuelos a Países Bajos y Australia, tras lo cual se espera que el buque ponga rumbo a Róterdam.

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Madrid - Los pasajeros españoles del crucero con hantavirus pasan su primera noche en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid, a donde llegaron asintomáticos a media tarde de este domingo para pasar la cuarentena y donde están siendo sometidos a un estricto seguimiento clínico.

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JUICIO KITCHEN

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Madrid - La Audiencia Nacional retoma el juicio del caso Kitchen con el interrogatorio a los últimos testigos que quedan por declarar en esta presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, antes de entrar en la fase pericial y la documental, en la que se escucharán audios, entre otros, de conversaciones del excomisario José Villarejo.

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POLÍTICA PARTIDOS

Madrid- Los partidos reúnen a sus direcciones en el inicio de esta semana que concluirá con las elecciones andaluzas y tras unos días de alto voltaje, con el cruce de acusaciones a cuenta del crucero con el brote de hantavirus y su fondeo en Canarias, pese a la oposición de su presidente, Fernando Clavijo.

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ELECCIONES ANDALUCÍA

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Sevilla - Los candidatos a la presidencia de la Junta de los cinco partidos con representación en el Parlamento de Andalucía participan en el segundo y último debate con motivo de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, organizado por Canal Sur.

- A las 21.45 horas.

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Granada - Las elecciones autonómicas, como las que afronta Andalucía el 17 de mayo, tienen también su reflejo en los pueblos pequeños de menos de 200 habitantes, y aunque hay patrones comunes también se evidencia una clara diferencia del comportamiento del electorado ante unos comicios regionales o unos municipales.

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DANA INVESTIGACIÓN

València - El comisionado de la Generalitat para la recuperación, Raúl Mérida, comparece ante la Comisión de Investigación de Les Corts Valencianes sobre las causas de las inundaciones por la dana del 29 de octubre de 2024, a la que no acude el excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, al considerar que ese cargo depende de la Administración del Estado y por tanto su control corresponde a las Cortes generales y no a las autonómicas.

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(10.30 h. Palau de Les Corts, plaza de san Lorenzo, 4)

BAJAS LABORALES

Madrid - La patología psiquiátrica, que se ha convertido en la segunda causa más frecuente de la incapacidad temporal en la era pospandemia, acumuló en 2025 el 37 % de todos los días de baja registrados en las grandes empresas, de acuerdo con el último Observatorio de Contingencias Comunes de la mutua Asepeyo.

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MASCOTAS EXTRAVAGANTES

Madrid - Enanismo, hocicos extremadamente achatados y otros rasgos físicos exagerados. La exhibición de mascotas "extravagantes" gana terreno en redes sociales donde varios personajes públicos las muestran como accesorios de moda; esta peculiar "estética a la carta" ha activado las alertas entre los veterinarios por los riesgos que entraña para la salud del animal y Europa va a ponerle freno. Por Amaya Quincoces.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023418513)

MODA TENDENCIAS

Madrid - Encajes, lazadas, botines retro con tacón rococó o botonaduras sin fin, la estética victoriana arrolla con un lujo delicado, también para ellos con camisas con lazo en diferentes versiones, chalecos exquisitamente bordados, cazadoras de doble botonadura y abrigos de amplia solapa

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CINE ESTRENOS

Madrid - Con 5 años debutó en Broadway, con 15 era cabeza de familia y con 21 atropelló mortalmente a un hombre: la dramática vida de Farruquito, para muchos el mejor bailaor flamenco, se ha hecho documental. "Mi premio es que los artistas me admiran", dice a EFE sobre la fascinación que despierta en figuras como Rosalía. Por Marina Estévez Torreblanca.

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TIEMPO BORRASCA

Madrid - Una borrasca continuará dejando este lunes precipitaciones en el área cantábrica, Castilla y León, norte de Extremadura y Galicia -donde en el interior podrán ser localmente fuertes-, una situación que continuará a lo largo de los siguientes días, con temperaturas frescas para la época, según la Aemet.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Madrid.- PARTIDOS PP.- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se reúne con un equipo de expertos agrupados en la Plataforma Control Z para hablar de los riesgos que supone para los menores el uso de las redes sociales. Sede PP, Calle Génova 13

10:30h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- Reunión de la Ejecutiva socialista, presidida por el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. A las 13:30h, informará en rueda de prensa la portavoz del partido, Montse Mínguez. (Texto)

10:30h.- Córdoba.- ELCCIONES ANDALUCÍA.- El director de campaña del PP de Andalucía y líder de la candidatura del PP de Córdoba a las próximas elecciones autonómicas del 17M, Antonio Repullo, junto al presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía y miembro de la candidatura, José María Bellido, y los candidatos José Antonio Nieto y Verónica Martos, atienden a los medios de comunicación antes de mantener un encuentro con operadores jurídicos. Hotel Eurostars Palace (Paseo de la Victoria, 1)

10:30h.- Sevilla.- ELECCIONES AUTONÓMICAS.- El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, dará a conocer el documento “Propuestas para una Andalucía con futuro”, una batería de medidas centradas en empleo digno, salarios, vivienda, sanidad pública, educación, juventud, industria, igualdad y servicios públicos. Blas Infante

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario de Organización de Podemos y portavoz del partido, Pablo Fernández, analiza en rueda de prensa la actualidad política. C/ Francisco Villaespesa, 18. Madrid

11:00h.- Madrid.- REY ESCOLARES.- El rey recibe en audiencia a los ganadores del concurso escolar ¿Qué es un rey para tí? Palacio de El Pardo (Texto)

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- Representantes del espacio político configurado por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida ofrecen una rueda de prensa para valorar la actualidad política. Intervienen Lara Hernández y Eduardo Rubiño en representación de las cuatro organizaciones. Espacio Ecooo (Madrid). (Texto)

12:00h.- Madrid.- PREMIO FIES.- El rey entrega el premio FIES de periodismo al presidente de la CEOE Antonio Garamendi Palacio de El Pardo (Texto)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- Rueda de prensa de posterior a la reunión del Comité de Acción Política de VOX. Sede Nacional de VOX (C/ Bambú, 12) (Texto)

12:30h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- Rueda de prensa de ERC para valorar la actualidad política. Sede de ERC (C/ Calàbria, 166) y por streaming. (Texto)

12:30h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- Rueda de prensa de posterior a la reunión del Comité de Acción Política de VOX. Sede Nacional de VOX (C/ Bambú, 12) (Texto)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular. Sede nacional del PP (c/ Génova, 13) (Texto)

21:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, asiste a la ceremonia de entrega de los Premios Proyección de España, concedidos por El Debate. Lugar: Hotel Four Seasons (c/ Sevilla, 3)

21:45h.- Sevilla.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- Los candidatos a la presidencia de la Junta de los cinco partidos con representación en el Parlamento de Andalucía participan en el segundo y último debate con motivo de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, organizado por Canal Sur. Sede Canal Sur Televisión (Texto) (Foto) (Vídeo)

ECONOMÍA

Vitoria.- PENSIONISTAS PROTESTAS.- El Movimiento Pensionsita de Euskal Herria entrega en la Lehendakaritza un escrito de petición para la equiparación de las pensiones más bajas al Salario Mínimo Interprofesional. Lehendakaritza

09:00h.- Madrid.- ENERGÍA COYUNTURA.- El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, participa en los desayunos informativos del Fórum Europa, presentado por el director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 en Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha. Hotel Mandarín Oriental Ritz. Plaza de la Lealtad, 5. (Texto)

09:00h.- Bilbao.- JORNADAS FINANCIERAS.- El presidente de Kutxabank, Anton Arriola, abre las XIII Jornadas Financieras 2026 de Deusto Business School - Deusto Business Alumni, bajo el título "Modernizar para Competir: El Futuro del Sistema Financiero Europeo", que clausura el consejero de Hacienda y Finanzas de Gobierno Vasco, Noel D’Anjou. CRAI - Biblioteca de la Universidad de Deusto.

09:00h.- Bilbao.- JORNADAS FINANCIERAS.- El presidente de Kutxabank, Anton Arriola, abre las XIII Jornadas Financieras 2026 de Deusto Business School - Deusto Business Alumni, bajo el título "Modernizar para Competir: El Futuro del Sistema Financiero Europeo", que clausura el consejero de Hacienda y Finanzas de Gobierno Vasco, Noel D’Anjou. CRAI - Biblioteca de la Universidad de Deusto (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- MADRID VIVIENDA.- GAD3 y Valdecarros presentan el estudio Radiografía de la vivienda en la Comunidad de Madrid. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Calle de Almagro, 42

10:00h.- Barcelona.- INDRA CATALUÑA.- El presidente de Indra, Ángel Simón, y el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, presentan el plan de crecimiento e inversiones de la empresa en Cataluña. Los Tinglados del Port de Barcelona. Moll Oriental, 3. (Texto)

10:45h.- Barcelona.- CATALUÑA SEMICONDUCTORES.- Los consellers de Presidencia, Albert Dalmau; de Economía y Finanzas, Alícia Romero; de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, participan en el acto de constitución del patronato de la Fundación InnoFAB, la entidad encargada de poner en marcha el primer centro de semiconductores avanzados de Cataluña. Departament de Recerca i Universitats (Via Laietana, 2)

11:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- El sindicato CSIT Unión Profesional convoca una concentración para exigir a la Comunidad de Madrid el desbloqueo de la situación que afecta al personal de los centros educativos públicos de la región. Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. Calle Alcalá, 32

11:30h.- Jaén.- SEGURIDAD DIGITAL.- El Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene en la jornada ‘Seguridad digital para educar en tiempos de IA’ en Jaén, organizado por INCIBE. Palacio de Congresos. (Prolongación Carretera de Granada s/n, Jaén)

12:00h.- Madrid.- EMPRENDIMIENTO FORO.- Presentación de la nueva edición de South Summit Madrid, coorganizada por IE University, en la que se darán a conocer los resultados del informe ‘Impacto real de la IA en el ecosistema emprendedor’, desarrollado junto a PwC. Participan el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el director general de Red.es, Jesús Herrero, y María Benjumea, presidenta y fundadora de South Summit, entre otras personalidades. IE University, C/María de Molina, 11 (Aula Magna Valentín Diez Morodo).

12:00h.- Murga (Álava).- EMPRESAS MADERA.- El lehendakari, Imanol Pradales, inaugura las instalaciones de la nueva planta de producción de madera de la cooperativa Etorki y Lana. Polígono Industrial Murga, 01479 Murga, Álava

12:00h.- Madrid.- MEDICINA LABORAL.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, visita la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Instituto de Salud Carlos III (Madrid).

14:00h.- Madrid.- GESTIÓN ACTIVOS.- KPMG, en colaboración con la APIE, organiza una jornada dedicada a la gestión de activos. KPMG- Torre de Cristal. Paseo de la Castellana, 259C.

19:00h.- Madrid.- PRESENTACIÓN LIBRO.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, participa en la presentación del libro 'Infiltrados en Amazon y Starbucks. Cómo montar un sindicato con todo en contra' de Jaime Caro. 📍Círculo de Bellas Artes (Sala de Columnas).

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO PUJOL.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio por la fortuna oculta en Andorra de la familia del expresidente de Cataluña Jordi Pujol con las declaraciones de empresarios acusados de cooperar con ella en su supuesto blanqueo, tras las cuales las partes comunicarán sus conclusiones definitivas. C/ Límite esquina c/ Mar Cantábrico (Texto)

09:30h.- Vitoria.- VIOLENCIA MACHISTA.- Continúa el juicio contra el marido de Maialen Mazón, la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos cuando fue asesinada en mayo de 2023. Audiencia de Álava (Texto)

09:30h.- Valladolid.- JUICIO ATAÚDES.- El juicio que se celebra contra veintitrés personas acusadas de retirar féretros a los difuntos justo antes de su cremación, para llevarlos de nuevo al tanatorio y ponerlos otra vez a la venta en una funeraria de Valladolid, continúa con la declaración de peritos. Audiencia Provincial de Valladolid (Texto)

09:30h.- San Sebastián.- LUKAS AGUIRRE.- El juicio por la muerte de Lukas Aguirre, el joven que falleció tras ser apuñalado en San Sebastián la mañana del día de Navidad de 2022, llega a su segunda jornada con las declaraciones de los primeros testigos. Audiencia de Gipuzkoa (Texto)

09:30h.- Alicante.- AYUNTAMIENTO ALICANTE.- Tercera jornada de declaraciones en la comisión municipal que investiga las posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública en Alicante, con las declaraciones de María Pérez-Hickman, jefa de Contratación que dimitió tras el escándalo, y el exalcalde del tripartito, Gabriel Echávarri (PSOE), entre otros. Antiguo Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alicante. (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO KITCHEN.- La Audiencia Nacional retoma el jucio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, con la exhibición de pruebas documentales, entre las que se incluyen comunicaciones intervenidas al comisario José Manuel Villarejo. Audiencia Nacional. García Gutierrez, 1 (Texto)

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Audiencia Provincial de Madrid continúa, con la declaración de policías, el juicio con jurado a un militar para el que la Fiscalía pide 21 años de cárcel por asesinar a su esposa en Madrid en noviembre de 2023 Audiencia Provincial (Texto)

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Audiencia Provincial de Madrid continúa, con pruebas periciales, el juicio con jurado a un hombre para el que la Fiscalía pide 28 años de cárcel al acusarle de asesinar a su pareja, arrastrándola con su coche. C/ Santiago de Compostela, 96 (Sección 27).EFE

SOCIEDAD

València.- HUELGA PROFESORADO.- Primera jornada de la huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana. (Texto)

09:30h.- Potes.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- La Conferencia de Escritoras y Escritores de España analiza, en un encuentro en Potes, el uso no autorizado de las obras protegidas por derechos de autor que se realiza por empresas de inteligencia artificial generativa. Centro de Estudios Lebaniegos (Texto) (Foto)

10:30h.- Paredes de Nava (Palencia).- AGRICULTURA TIERRA.- Inauguración del Seminario Iberoamericano de Arquitectura y Construcción con Tierra (SIACOT), principal encuentro mundial sobre arquitectura en tierra, que reunirá a más de 240 expertos de 23 países. Centro de Artes Escénicas (Texto) (Foto)

10:30h.- Barcelona.- PREMIOS ARQUITECTURA.- Presentación de la exposición “EUmies Awards 2026”, que a través de maquetas, dibujos, vídeos y textos, muestra las 410 obras nominadas a estos premios de arquitectura de la UE. Pabellón Mies van der Rohe (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- SOCIEDAD MAYORES.- Presentación del estudio “El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España” del Centro Internacional sobre el Envejecimiento (Cenie) en un acto que clausura el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Círculo Bellas Artes. C/ Alcalá, 42

15:30h.- Gijón.- BIOÉTICA SIMPOSIO.- La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, participa en el acto de inauguración del Simposio Internacional de Bioética, organizado por la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI). BIOPARC Acuario de Gijón.

16:00h.- Madrid.- TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- Representantes del PP, PSOE y Sumar participan en un encuentro sobre Transición Ecológica organizado por Forética en el Congreso de los Diputados. Sala Pérez-Llorca

16:00h.- Madrid.- COMISIÓN SANIDAD.- Expertos de varias asociaciones sobre trastornos del sueño y respiratorios comparecen en la Comisión de Sanidad del Senado. Senado.

17:00h.- Madrid.- JORNADA MUJERES.- El Congreso celebra la jornada 'Cuerpos fuera de plano' a solicitud del grupo parlamentario SUMAR. Congreso. Sala Constitucional.

17:30h.- Madrid.- NIÑO HOSPITALIZADO.- UNIE Universidad y Coloria, junto con The Core School, presentan ‘El camino de Miki’, un cuento sin final que aborda la experiencia de la hospitalización infantil desde una perspectiva emocional y educativa, en el marco del Día del Niño Hospitalizado que es el 13 de mayo. Campus Castellana de UNIE Universidad Av. de Monforte de Lemos, 28, 28029 Madrid

18:00h.- Madrid.- LECTURA FÁCIL.- Plena Inclusión Madrid presenta la primera adaptación de libros de texto de Primaria a Lectura Fácil, un proyecto pionero desarrollado en colaboración con la editorial Anaya Salón de Actos del Meeting Place (c/ Orense 34, Madrid)

18:00h.- Madrid.- COMISIÓN SANIDAD.- Comparecencia del vicepresidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y del Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña en la Comisión de Sanidad. Senado.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- 'La vengadora de las mujeres' , de Lope de Vega, tiene como protagonista a Laura, princesa de Bohemia, que busca empoderar a las mujeres con una escuela feminista en la denuncia el trato injusto hacia ellas por parte de los hombres Teatro de la Comedia - C/ Príncipe (Texto)

11:00h.- Madrid.- MUSEO PRADO.- El Museo del Prado presenta el retrato de 'Pablo de Valladolid?, de Velázquez, tras su reciente restauración. (Acceso Gráficos a las 10 horas, y redactores, 10.45 horas) Museo del Prado (Puerta de Goya)

12:30h.- Barcelona.- TEMPORADA ALTA.- El festival Temporada Alta presenta las producciones y coproducciones que tiene en marcha para su representación en la próxima edición de esta cita, referencia teatral del sur de Europa. Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (Texto)

19:00h.- Salamanca.- PREMIO TAUROMAQUIA.- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura la XLIX edición del acto de entrega del 'Premio Toro de Oro 2025'. Casino de Salamanca (Texto) (Foto)

19:30h.- Sevilla.- MEDALLAS SGAE.- La SGAE entrega sus Medallas de Honor 2026 a destacados referentes culturales, entre otros, al cantante Manolo García y la coreografa Cristina Hoyos. Real Alcázar de Sevilla

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