Espana agencias

Bordalás: "Tener 45 puntos a falta de tres jornadas tiene un mérito histórico"

Guardar
Google icon

Oviedo, 10 may (EFE).- José Bordalás, técnico del Getafe, aseguró tras el 0-0 cosechado ante el Real Oviedo en partido de LaLiga EA Sports que "tener 45 puntos a falta de tres jornadas tiene un mérito histórico" para el club azulón.

"Nos quedamos con una sensación pobre por cómo se ha puesto el partido. Lo teníamos controlado y con dos jugadores más nos faltó claridad y calma. Queríamos marcar el gol muy rápido cuando teníamos que haber movido más el balón", señaló el técnico del Getafe en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

PUBLICIDAD

Sobre la polémica del partido y las dos expulsiones al Real Oviedo en el segundo tiempo, Bordalás dijo que el Getafe no supo aprovechar la ventaja numérica porque "todo se enrareció tras las rojas y el Oviedo, con la ayuda de su afición, sacó energía".

"El objetivo de llegar a Europa es muy difícil, pero lo intentaremos. Estamos compitiendo con equipos con un potencial muy superior al nuestro", concluyó José Bordalás. EFE

PUBLICIDAD

Pfg/ism

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rebeca Pérez asume la alcaldía de Murcia hasta la elección de un nuevo regidor

Infobae

0-0. El Oviedo empata con nueve jugadores y se queda a un paso del descenso

Infobae

25-26. El Bidasoa derrota a un Frigoríficos que tuvo el último ataque para empatar

Infobae

0-1. El Eibar asalta Anduva y se queda a un punto del 'playoff'

Infobae

1-0. Un gol tardío de Jacobo mantiene la racha victoriosa del Córdoba

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

Rechazan la incapacidad permanente total a un fotógrafo de 63 años que tuvo que someterse a dos operaciones de cadera y tiene prótesis en ambas piernas

Una pareja es condenada por suplantar la identidad de Brigitte Macron: el tribunal francés les ha negado el derecho al voto en los próximos dos años

Procedente el despido de una cuidadora de personas mayores que se quedó dormida en el turno de noche y no realizó los controles mínimos de la residencia

No todo es la baliza V-16: multa de 200 euros por no llevar el líquido o recambio obligatorio, pese a tener el dispositivo de señalización en el coche

ECONOMÍA

Los diez documentos que necesitas tener en regla antes de comprar una casa

Los diez documentos que necesitas tener en regla antes de comprar una casa

Las personas que van a ser despedidas tienen seis horas retribuidas para buscar un nuevo empleo

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si cumples este requisito y te ha salido a pagar en la renta, debe pagarlo la empresa”

Fermín Lorda, carpintero: “Desde que empecé, nunca he tenido un día que no tuviera trabajo. Enseguida tienes más del que puedes hacer”

Solo uno de cada 25 trabajadores del campo tiene su salario blindado frente a la inflación

DEPORTES

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga en vivo

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga en vivo

Nico Williams enciende todas las alarmas tras abandonar el partido ante el Valencia lesionado: podría peligrar para el Mundial 2026

A qué hora y dónde ver el partido de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid

El exjugador del club blanco Tote analiza el Clásico: “El Madrid no tiene ya nada que perder y en estas situaciones es peligroso”

Marc Márquez sale volando de su Ducati en la carrera al Sprint y es declarado “no apto” para correr: “Ese tornillo me hace fallar”