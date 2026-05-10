Bordalás: "Tener 45 puntos a falta de tres jornadas tiene un mérito histórico"

Oviedo, 10 may (EFE).- José Bordalás, técnico del Getafe, aseguró tras el 0-0 cosechado ante el Real Oviedo en partido de LaLiga EA Sports que "tener 45 puntos a falta de tres jornadas tiene un mérito histórico" para el club azulón.

"Nos quedamos con una sensación pobre por cómo se ha puesto el partido. Lo teníamos controlado y con dos jugadores más nos faltó claridad y calma. Queríamos marcar el gol muy rápido cuando teníamos que haber movido más el balón", señaló el técnico del Getafe en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

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Sobre la polémica del partido y las dos expulsiones al Real Oviedo en el segundo tiempo, Bordalás dijo que el Getafe no supo aprovechar la ventaja numérica porque "todo se enrareció tras las rojas y el Oviedo, con la ayuda de su afición, sacó energía".

"El objetivo de llegar a Europa es muy difícil, pero lo intentaremos. Estamos compitiendo con equipos con un potencial muy superior al nuestro", concluyó José Bordalás. EFE

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