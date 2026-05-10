Lunes, 11 de mayo de 2026

Madrid, 10 mayo (EFE).-

HANTAVIRUS CRUCERO.- Granadilla de Abona (Tenerife) - El Gobierno español y la Organización Mundial de la Salud finalizan la operación de desembarco de todo el pasaje del crucero Hondius tras el brote de hantavirus que se declaró a bordo durante su travesía por el Atlántico Sur, con la salida de dos grupos de personas que tomarán vuelos a Países Bajos y Australia, tras lo cual se espera que el buque ponga rumbo a Róterdam.

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HANTAVIRUS CRUCERO.- Madrid - Los pasajeros españoles del crucero con hantavirus pasan su primera noche en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid, a donde llegaron asintomáticos a media tarde de este domingo para pasar la cuarentena y donde están siendo sometidos a un estricto seguimiento clínico.

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PARTIDOS PSOE.- Madrid.- Reunión de la Ejecutiva socialista, presidida por el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. A su término, informará en rueda de prensa la portavoz del partido, Montse Mínguez.

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PARTIDOS PP.- Madrid.- Reunión del Comité de Dirección del partido y posterior rueda de prensa.

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REY ESCOLARES.- Madrid.- El rey recibe en audiencia a los ganadores del concurso escolar ¿Qué es un rey para tí?

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PREMIO FIES.- Madrid.- El rey entrega el premio FIES de periodismo al presidente de la CEOE Antonio Garamendi

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ELECCIONES ANDALUCÍA.- Los candidatos a la presidencia de la Junta de los cinco partidos con representación en el Parlamento de Andalucía participan en el segundo y último debate con motivo de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, organizado por Canal Sur.

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ELECCIONES ANDALUCÍA.- Granada - Las elecciones autonómicas, como las que afronta Andalucía el 17 de mayo, tienen también su reflejo en los pueblos pequeños de menos de 200 habitantes, y aunque hay patrones comunes también se evidencia una clara diferencia del comportamiento del electorado ante unos comicios regionales o unos municipales.

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MUSEO PRADO.- El Museo del Prado presenta el retrato de 'Pablo de Valladolid?, de Velázquez, tras su reciente restauración.

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TIEMPO BORRASCA.- Madrid - Una borrasca continuará dejando este lunes precipitaciones en el área cantábrica, Castilla y León, norte de Extremadura y Galicia -donde en el interior podrán ser localmente fuertes-, una situación que continuará a lo largo de los siguientes días, con temperaturas frescas para la época, según la Aemet.

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CINE ESTRENOS.- Madrid - Con 5 años debutó en Broadway, con 15 era cabeza de familia y con 21 atropelló mortalmente a un hombre: la dramática vida de Farruquito, para muchos el mejor bailaor flamenco, se ha hecho documental. "Mi premio es que los artistas me admiran", dice a EFE sobre la fascinación que despierta en figuras como Rosalía.

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CULTURA COREANA.- Las Palmas de Gran Canaria.- El futuro lleva la K por bandera. Así de rotunda se muestra Miriam Hernández, la joven canaria que saltó a la fama por representar a España en el concurso internacional 'Quiz on Korea', y que ahora da un paso más y publica su primera obra para llevar la "ola coreana" a las librerías y a las casas del mundo hispano.

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IVÁN FERREIRO.- A Coruña.- Después de 35 años en los escenarios, Iván Ferreiro repasa, en una entrevista con EFE, su gira recién empezada, que lo llevará hasta noviembre a 25 lugares de España y México.

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