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73-73. El Valencia Basket se hace con el billete para la final en Girona

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Girona, 10 may (EFE).- El Valencia Basket se llevó el segundo billete para la final de la Liga Femenina Endesa por un solo punto al empatar (73-73) contra el Spar Girona este domingo en Fontajau (73-73), después del 67-66 del partido de ida.

Coulibaly y Holm, con 23 y 22 puntos y 32 y 25 créditos de valoración, capitanearon el equipo de Roberto Íñiguez, segundo clasificado de la liga, pero el cuadro de Rubén Burgos ganó la eliminatoria y se jugará el título con el Casademont Zaragoza. Fam y Fiebich fueron las jugadoras visitantes más destacadas con 17 puntos.

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La igualdad marcó los primeros compases del partido, pero el Girona pronto se escapó con un parcial de 13-0 ante un rival demasiado errático en el tiro (19-7). Coulibaly, MVP de la liga regular, ya sumaba nueve puntos y tres rebotes.

El Valencia reaccionó con el paso de los minutos, pero las locales seguían muy sólidas y cerraron el primer cuarto con un 28-20 a favor, con un 8-4 en asistencias y un 8-5 en rebotes.

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El conjunto visitante inauguró el segundo periodo con un 0-5 y dio la vuelta al marcador con un 6-18 con dos triples de Fiebich y uno de Ouviña (34-38, 6-18). Era la primera renta valenciana desde el 6-7.

Coulibaly y Holm alimentaban las opciones locales, pero el Valencia llegó al descanso un punto por delante después del tercer triple en cuatro intentos de Fiebich (45-46).

El Girona mandaba en la pintura (13/18 a 10/22 en tiros de dos), pero las visitantes marcaban las diferencias desde más allá de la línea de 6,75 metros (4/10 a 7/12 en triples).

El partido fue un intercambio de alternativas constantes y las locales también comenzaron mejor la segunda mitad, con un 7-1 que volteó el electrónico y forzó el tiempo muerto rival (52-47).

Fam lideraba al Valencia (54-52), pero el equipo perdió el acierto en los triples y el Girona llegó al final del tercer cuarto con un 60-56 a favor. Holm, en todas partes, ya llevaba 17 puntos y siete rebotes.

Las visitantes apenas anotaron diez puntos en el tercer período, pero abrieron el último cuarto con un triple de Casas para restablecer la igualdad en el global de la eliminatoria.

Pero seguía la exhibición de Holm y Burgos tuvo que parar el partido a falta de siete minutos con un 66-59 en el marcador.

Coulibaly alcanzó los 21 puntos de Holm y puso tierra de por medio con el 70-61, pero el Valencia no había dicho su última palabra. Cuando parecía más tocado contestó con un parcial de 0-11 de Anderson, Carrera y Fam (70-72).

Holm y Coulibaly volvieron a igualar el resultado global (73-72), pero Anderson decantó la eliminatoria con un tiro libre a falta de cinco segundos y Coulibaly falló debajo del aro la canasta final para llevar a su equipo a la final. EFE

73 - Bàsquet Girona (28+17+15+13): Holm (22), López (8), Jocyte (5), Guerrero (3), Coulibaly (23) -cinco inicial-; Cornelius (-), Pendande (6), Quevedo (3) y Merceron (3).

73 - Valencia Basket (20+26+10+17): Anderson (10), Buenavida (4), Fiebich (17), Carrera (9), Fam (17) -cinco inicial-; Romero (-), Casas (7), Ouviña (5), Hillsman (4), Chery (-), Ben Abdelkader (-) y Pérez (-).

Árbitros. Lezcano, Hurtado y Adán. Eliminaron a la local Quevedo (min. 37).

Incidencias: Partido de vuelta de las semifinales del playoff de la Liga Femenina Endesa disputado ante 3.472 aficionados en el Pavelló de Fontajau, en Girona.

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asm/vmc/arh

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