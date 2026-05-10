Lunes, 10 de mayo de 2026

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Madrid. El Rayo Vallecano, eufórico tras clasificarse para la final de la Liga Conferencia, recibe este lunes desde las 21.00 y en el cierre de la trigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports al Girona, que, tras encadenar tres derrotas consecutivas, está obligado a dar un paso adelante porque solo tiene un punto de margen sobre las posiciones de descenso. Si el cuadro catalán puntúa, se consumará el descenso del Oviedo.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 ESPAÑA

Madrid. Luis de la Fuente, seleccionador nacional, tiene como fecha límite este lunes 11 de mayo para enviar la prelista de 35 a 55 jugadores para el Mundial, de la que saldrán los 26 elegidos y, en caso de lesión, los sustitutos de estos, ya con un bloque claro en su cabeza de cara a la definitiva. Óscar Maya Belchí.

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TENIS ROMA

Roma. El italiano Jannik Sinner, número 1 mundial y primer cabeza de serie en el Foro Itálico, se enfrenta este lunes al australiano Alexei Popyrin en los dieciseisavos de final masculinos del ATP Masters 1.000 de Roma. En el cuadro femenino (WTA 1.000) se juega la fase de octavos, entre cuyos duelo destaca el que dirimen las estadounidenses Coco Gauff y e Iva Jovic.

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CICLISMO GIRO

Redacción Deportes. Después las tres etapas del inicio disputadas en Bulgaria, la caravana del Giro disfruta este lunes de su primera jornada de descanso, ya en suelo italiano, antes de afrontar el martes la cuarta etapa, de 138 kilómetros entre Catanzaro y Cosenza.

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BALONCESTO EUROLIGA VALENCIA-PANATHINAIKOS

Valencia. El Valencia Basket y el Panathinaikos preparan este lunes el último encuentro de la serie de cuartos de final de la Euroliga que el martes, tras haber ganador ambos equipos sus dos partidos en la cancha de su rival, decidirá el cuarto contendiente en la Fase Final.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026

Madrid. La incertidumbre sobre la participación de Irán, la plaga de lesiones en el tramo final de la temporada y el precio de las entradas son las principales preocupaciones a un mes del comienzo del Mundial 2026, que se disputará conjuntamente en México, Canadá y Estados Unidos. Por Óscar González.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026

Ciudad de México. México inicia la cuenta atrás para el partido inaugural del Mundial del 2026 con expectación y prisas por acabar los preparativos a un mes exacto del comienzo del campeonato.

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- Euroliga. Última hora del quinto partido de los cuartos de final Valencia-Panathinaikos.

- NBA. Playoffs: Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons (02.00) y Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder (04.30).

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CICLISMO

- Giro de Italia. Jornada de descanso en Catanzaro. (FOTO)

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FÚTBOL

- Luis de la Fuente, seleccionador nacional, tiene como fecha límite este lunes 11 de mayo para enviar la prelista de 35 a 55 jugadores para el Mundial. Por Óscar Maya Belchí.

- LaLiga EA Sports. 35ª jornada (FOTO): Rayo Vallecano-Girona (21.00).

- LaLiga EA Sports. Previas de los partidos de la 36ª jornada Celta-Levante, Betis-Elche y Osasuna-Atlético de Madrid.

- Atlético de Madrid. Rueda de prensa de Diego Simeone después del entrenamiento de las 11:00 en el Campo 1 de Majadahonda.

- LaLiga Hypermotion. 39ª jornada: Huesca-Real Sociedad B (20.30).

- Liga F. 28ª jornada: Madrid CFF-Sevilla (19.00).

- Liga inglesa. 36ª jornada (FOTO): Tottenham-Leeds (21:00).

- Liga italiana. 36ª jornada (FOTO): Nápoles-Bolonia (20:45).

- Europeo sub-17 femenino, en Irlanda del Norte. Polonia-España (16.00).

- Madrid. La incertidumbre sobre la participación de Irán, la plaga de lesiones en el tramo final de la temporada y el precio de las entradas son las principales preocupaciones a un mes del comienzo del Mundial 2026. Por Óscar González.

- Información conmemorativa del segundo año del fallecimiento del argentino César Luis Menotti. Antología de sus mejores frases relacionadas con el fútbol.

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

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TAEKWONDO

- Campeonatos de Europa, en Múnich (hasta 14).

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TENIS

- Roma. ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma (hasta 17) (FOTO).

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dep/EFE

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