Escribá: “Tengo absoluta confianza en este grupo y vamos a estar arriba”

Granada, 16 dic (EFE).- El entrenador del Granada, Fran Escribá, mostró su “absoluta confianza” en un equipo que va a “estar arriba” en vísperas de recibir este martes en Los Cármenes a un Cartagena que tiene “gente que corre muy bien” y que es “poderoso a nivel físico”.

“Hemos perdido dos partidos en los últimos minutos y fastidia que el último en Oviedo sea por errores individuales. No es algo extraño, pero nos fastidia. De vez en cuando estos partidos ocurren. La derrota nos enfada, pero no creo que en determinados contextos el equipo se mueva peor”, dijo Escribá en rueda de prensa.

“Si eres capaz de ganar te quitas el mal humor que llevas. Queremos darle una alegría a nuestra gente tras el disgusto del otro día. No me gusta el negativismo y en el futbol ocurre constantemente. Soy persona optimista”, añadió el entrenador del Granada.

Escribá confirmó que, tras el último partido el sábado, “no hay nadie con golpes o algo que le impida estar”, por lo que sólo registrará las bajas conocidas de los lesionados Carlos Neva, Miguel Rubio y Lucas Boyé, y por sanción del medio camerunés Martin Hongla.

“Va a haber algún cambio en el once, siempre hay fatiga”, reconoció Escribá ante un encuentro que “parece que sea un partido fácil y no lo va a ser”.

“No estamos donde queríamos, pero estamos sí cerca de donde queremos estar. Si sacamos dos buenos resultados antes del parón lo veremos todo de otra manera. Yo lo veo todo muy positivo, aunque sea después de una derrota”, detalló.

“No me fijo en la posición de la clasificación. Quiero estar lo más arriba posible, cerca de los seis primeros y no lejos del ascenso directo, pero quedan 23 jornadas y 69 puntos en juego. No hago lectura negativa porque no existe. Tengo absoluta confianza en este grupo y vamos a estar arriba”, sentenció Escribá.

Sobre el Cartagena, apuntó que es un equipo con “gente que corre muy bien y poderoso a nivel físico” ante el que hay que tener “mucho cuidado en el balón parado”.

“No viene bien en cuanto a dinámica de resultados, pero estamos alerta porque cualquier partido es muy complicado. Entraremos con los cinco sentidos en el partido”, finalizó el entrenador del Granada. EFE

