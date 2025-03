García Pimienta: "No podía haber un mejor final"

Sevilla 14 dic (EFE).- Francisco Javier García Pimienta, técnico del Sevilla, destacó tras el triunfo por 1-0 ante el Celta que "no podía haber un final mejor" en el "adiós a una leyenda" como Jesús Navas.

El técnico catalán señaló que el triunfo de los suyos fue "con sufrimiento" y que Navas se merecía "esta despedida en el estadio” porque es la de “un niño que consigue el sueño de jugar en el equipo de su vida y en el que hace historia”.

“Es un día bonito y triste, aunque Jesús Navas se merece lo mejor. Es un ejemplo el de jugar tantos años. Cuando no ha entrenado es porque no podía. Desde el ejemplo ha predicado. Se merece todo lo bueno que le está pasando. No hay nadie que hable mal de él”, manifestó.

Aseguró que “no puede haber un mejor final" y que hoy Navas "ha dado una lección en la última charla" antes de recibir el homenaje del Ramón Sánchez Pizjuán.

"Ha sido el mejor jugador de la historia de este club. Un jugador que llega y también la persona”, afirmó. EFE

lhg/cb/ism