El alcalde de Jaén considera "injusta, equivocada y reveladora" la moción de censura

Jaén, 13 dic (EFE).- El alcalde de Jaén, Agustín González (PP), ha calificado de "injusta, equivocada y reveladora" la moción de censura acordada este viernes por su socio de gobierno, Jaén Merece Más, y el PSOE.

“La decisión de Jaén Merece Más me parece que es injusta porque no tiene ningún fundamento; equivocada porque pacta la moción con un partido que no ha hecho nada por Jaén, y reveladora porque esta ciudad ha hecho mucho más que contar con un partido que comete esta injusticia y equivocación”, ha indicado el primer edil en una rueda de prensa en la que ha estado arropado por el resto de concejales del PP y miembros de su partido.

El regidor de Jaén ha asegurado que tuvo conocimiento de la moción por la prensa y, a continuación, recibió una llamada del portavoz de Jaén Merece Más, Luis García Millán, alegando “muchos motivos” para adoptar esta postura.

Agustín González, que va a seguir trabajando por la ciudad como concejal, ha esgrimido que "Jaén no se merece esto" y ha mostrado su tristeza y decepción por una moción de censura que es "totalmente incomprensible".

"El próximo 2 de enero, además de firmar una moción de censura, se firma el acta de defunción de un magnífico proyecto de futuro para Jaén, de estar a la vanguardia, ser por primera vez una capital de provincia con derecho propio", ha remachado.

Asimismo, ha señalado que han cumplido su compromiso con los jiennenses en este año y medio, enderezando una ciudad a la deriva, por lo que cree que "es incomprensible por extemporáneo, que se presente ahora que están cristalizando los proyectos, no era el momento".

González ha agradecido el trabajo de sus compañeros: “este gran equipo de gobierno con once personas volcadas en la ciudad y un alcalde que ha gobernado con seriedad, rigor y eficacia, mientras que Jaén Merece Más se echa en brazos de un partido manchado por la corrupción en sus más altas instancias". EFE

