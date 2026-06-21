El neerlandés Jeffrey Herlings gana en Italia y recorta en la general del Mundial

Redacción Deportes, 21 jun (EFE).- El piloto neerlandés Jeffrey Herlings (Honda) consiguió reducir en seis puntos la diferencia en la clasificación general del Mundial MXGP de motocrós, al imponerse en el global de las dos mangas del Gran Premio de Italia, novena cita del certamen, disputada en el trazado de Montevarchi.

Herlings (Honda) dominó la primera manga, en la que se impuso al francés Maxime Renaux (Yamaha) y al belga Lucas Coenen (KTM), todavía líder del Mundial. Los españoles Oriol Oliver (KTM) y Rubén Fernández (Honda) fueron undécimo y decimotercero, respectivamente.

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En la segunda, el más rápido fue el esloveno Tim Gajser (Yamaha), por delante de Herlings y Coenen. Gajser se había quedado sin puntuar en la primera manga, al terminar en el puesto 21, por lo que no era contendiente para la general del Gran Premio. Fernández fue duodécimo y Oliver, decimotercero.

En la general del campeonato, continúa liderando Coenen, con 449 puntos, pero Herlings es segundo con 393, después de recortar al belga seis puntos en total entre las dos mangas de la cita italiana. El podio provisional lo completa el francés Romain Febvre, con 347 puntos.

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La siguiente cita del Mundial es el Gran Premio de Portugal, que se disputará en el trazado de Águeda el próximo 28 de junio. EFE