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Euskadi supera ya los 40 grados en la jornada previa a la alarma roja

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Vitoria, 21 jun (EFE).- El termómetro ha superado ya este domingo los 40 grados en varias localidades vascas, con la vizcaína de Sodupe a la cabeza con una máxima de 41,6 grados, en una jornada en la que está activada la alerta naranja por temperaturas muy altas previa a la alarma roja decretada para mañana por el Gobierno Vasco en todo el territorio.

Las mediciones realizadas en las distintas estaciones del Gobierno Vasco recogen que tras Sodupe se sitúa el municipio alavés de Llodio con 41,5 grados.

Durante la jornada de hoy está activa la alerta naranja por parte del Departamento vasco de Seguridad por altas temperaturas desde el mediodía y hasta las 20:00. La previsión era llegar a los 39 grados, previsión que se ha superado al rebasar los 40 en las localidades mencionadas.

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Para mañana el Gobierno Vasco ha elevado el nivel de alerta a alarma roja, la más alta, al esperarse temperaturas muy altas que alcancen también los 40 grados

El Gobierno Vasco ha recordado que la activación de la alarma roja responde a la previsión de temperaturas "excepcionalmente altas" durante las horas centrales del día, en el contexto de un episodio de calor persistente que está dejando valores elevados tanto diurnos como nocturnos en gran parte de Euskadi.

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Ese episodio de calor estará acompañado de riesgo de incendios forestales debido al viento de componente sur.EFE

(foto)

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