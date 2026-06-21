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Los precedentes en el Palau, del inestable potencial del Barça al piñón fijo del Valencia

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València, 21 jun (EFE).- El Barça y el Valencia Basket disputarán este lunes y este miércoles el tercer y el cuarto partido de la final de la Liga Endesa en el Palau Blaugrana, un escenario en el que se han medido en dos ocasiones este curso, unos precedentes que han dejado un reparto de triunfos y muestras del gran pero inestable potencial del equipo blaugrana y del 'piñón fijo' del conjunto 'taronja'.

En los dos encuentros que ambos han jugado este curso en el Palau ha habido una variación en la anotación del Barça de más de 30 puntos, mientras que el Valencia anotó los mismos 102 puntos.

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El primero de los duelos se produjo en octubre, cuando aún Joan Peñarroya era el entrenador del Barça. Fue en la Euroliga y el equipo catalán se impuso por 108-102, impulsado por una extraordinaria actuación de Kevin Punter, que firmó 27 puntos y 31 de valoración.

El segundo duelo se produjo hace apenas unas semanas, ya con Xavi Pascual en el banquillo de los locales. Fue en el encuentro con el que ambos cerraron la fase regular de la Liga Endesa y el triunfo fue para un Valencia que se mantuvo en los 102 puntos, con 19 de Jean Montero, pero que dejó al Barça en 77.

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Una situación parecida se ha dado en los dos primeros encuentros de la final disputados en el Roig Arena, con un Valencia mucho más estable y un Barça con un partido de muy alto rendimiento y otro por debajo de su rival.

El primer encuentro acabó con empate a 101, aunque luego el conjunto de Xavi Pascual se llevó el triunfo por 112-113 en la prórroga. En el segundo, el Valencia se mantuvo en esa misma línea de anotación, pues sumó 102 puntos en los 40 minutos reglamentarios, y su rival se quedó en 75. EFE

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