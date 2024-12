Sólo 10 aerolíneas en el mundo incluyen combustibles sostenibles y ninguna es española

Madrid, 4 dic (EFECOM).- Solo 10 de las 77 compañías aéreas analizadas y elegidas por su tamaño, número de pasajeros y consumo (representan el 75 % del consumo mundial de combustible de aviación) desarrollan "esfuerzos notables" para cambiar a alternativas realmente sostenibles al queroseno fósil y ninguna de ellas es española.

Las 67 restantes incluidas en el informe elaborado por T&E (Transport & Environment) están comprando "muy poco" combustible de aviación sostenible (SAF), apuestan por el SAF "equivocado" o no están considerando "en absoluto el SAF en sus planes" de descarbonización.

Las aerolíneas españolas como Iberia, Air Europa o Vueling, miembros del grupo IAG, "apenas han comenzado esta andadura", resume el estudio.

Precisa el análisis que el 87 % de las aerolíneas "están fracasando" en la transición hacia los SAF, que incluye una clasificación ordenada según el grado de compromiso hacia los combustibles limpios.

Las tres primeras aerolíneas de la clasificación son, por este orden, Air France-KLM, United Airlines y Norwegian. Las tres han recibido "una gran puntuación por comprometerse" con el queroseno sostenible o los biocombustibles avanzados y de residuos.

El informe advierte de que las aerolíneas no sólo no están haciendo lo suficiente en materia de SAF, sino que muchas de ellas "no están haciendo nada, lo que plantea serias dudas sobre su capacidad" para hacer frente a su impacto climático. En ese grupo no están incluidas las aerolíneas españolas citadas.

Para las 77 aerolíneas clasificadas en el estudio, los volúmenes previstos de SAF sólo supondrán una reducción del 0,9 % de las emisiones de CO2 equivalentes en 2030.

El estudio concluye que las minúsculas cantidades de SAF que producen las grandes petroleras son biocombustibles "insostenibles y no escalables".

El mercado del e-queroseno, añade, "está actualmente liderado por refinerías más pequeñas y empresas de nueva creación, que no tienen el poder financiero para producir lo suficiente como para abastecer al mercado de masas a largo plazo". EFECOM