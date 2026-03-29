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Doncic, sancionado con un partido de suspensión por su decimosexta técnica del año

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Chicago (EE.UU.), 28 mar (EFE).- Luka Doncic, estrella de Los Ángeles Lakers, fue sancionado este sábado con un partido de suspensión por la NBA por su decimosexta técnica de la temporada.

Doncic vio la técnica el viernes en el tercer período del partido ganado 116-99 por los Lakers contra los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández.

El esloveno cumplirá su suspensión el 30 de marzo en el duelo de los Lakers contra los Washington Wizards.

Doncic pudo recibir esta sanción la semana pasada al recibir una técnica en un encuentro ganado a los Magic en Orlando, pero en ese caso los Lakers recurrieron esa decisión con éxito. EFE

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