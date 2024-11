Aldama dice que pidió un "favor" al jefe de Gabinete de Montero y le contestó que "antes" tenía que hablar con su "jefa"

El presunto conseguidor de la 'trama Koldo', el empresario Víctor de Aldama, ha declarado este jueves en la Audiencia Nacional que pidió un "favor" a Carlos Moreno, el jefe de Gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que consiguiera un aplazamiento para una de sus sociedades y que éste le dijo que "antes" tenía que hablar con su "jefa". Finalmente, la situación se desbloqueó y le pagaron 25.000 euros, ha asegurado.

En el vídeo de la comparecencia judicial de Aldama, al que ha tenido acceso Europa Press, ha contado que a Moreno "se le pide un favor": que consiguiera que Hacienda aplazara un embargo a una de las compañías que tenían porque hasta ese momento no habían podido alcanzar acuerdo alguno en ese sentido.

"Y se le pide a Koldo que si de alguna manera se puede intervenir para que nos hagan mínimamente un aplazamiento, que nos hagan algo, porque nos iban a embargar. Bueno, se hace, se hace la gestión. Y, obviamente, el señor Carlos Moreno dice que antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero, y que, si ella autoriza, pues que hacen el movimiento", ha dicho.

Aldama ha indicado que finalmente se concedió el aplazamiento del embargo, algo que se les había resistido. "No se permite hasta que interviene" Koldo, ha destacado el presunto conseguidor.

"En ese momento, sinceramente, no pasa nada pero como al mes o dos meses --tampoco recuerdo muy bien la fecha-- Koldo me viene un día en una comida que tenemos y me dice: 'Oye, tendrías que tener un detalle con Carlos, que está buscando un piso'. Y le digo: 'No tengo ningún problema. Dime qué necesita o qué quieres y ya está'", ha relatado.

Según Aldama, se le pidieron 25.000 euros pero surgió el problema de que ni él ni Koldo querían dárselos. "Entonces se organiza una reunión debajo del Ministerio, que hay un bar, como una reunión, quedamos a tomar un café, y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno", ha concluido.