Leila Guerriero, Premio Zenda de Narrativa 2023-2024 por 'La llamada'

Madrid, 11 nov (EFE).- La escritora y periodista argentina Leila Guerriero ha ganado en su primera edición el Premio Zenda de Narrativa 2023-2024 por su libro 'La llamada' en el que suma un "ágil reportaje periodístico y una vigorosa narración".

Así califica la obra el jurado que añade que, Leila Guerriero convierte un caso real de "terrorismo político en un tremendo, conmovedor y a la vez humorístico relato sobre experiencias límite de la vida y sobre el poderoso instinto humano de supervivencia".

Leila Guerriero ha señalado que la concesión del premio ha sido una "alegría y una sorpresa, no solo por el hecho de que el libro haya ganado en la categoría de narrativa, sino porque me parece estupendo que se cree un premio para reconocer la obra de diversos autores en tiempos en los que, más que celebrar y reconocer, parecemos empeñados en destruir", ha indicado en una nota.

La autora de 'La llamada' (Anagrama) ha reseñado el hecho de que en este premio el autor no se postula, son otros los que seleccionan las obras.

"Cuando supe quiénes eran los miembros del jurado me sentí no solo contenta y agradecida, sino honrada. Porque son estupendos lectores, estupendos autores. Y, como decía Ricardo Piglia, no hay nada, nada más hermoso que el reconocimiento de los pares".

Leila Guerriero (Argentina, 1967) es periodista, publica en diversos medios de América Latina y Europa; además es editora para América Latina de la revista mexicana 'Gatopardo'.

Guerreiro es autora de los libros 'Los suicidas del fin del mundo', 'Frutos extraños' o 'Una historia sencilla', entre otros. Algunas de sus obras han sido traducidas al inglés, el francés, el italiano, el alemán, el portugués, el sueco y el polaco.

Los Premios Zenda están promovidos por la plataforma Zenda Libros y tienen como objetivo reconocer la labor literaria, editorial y de fomento de la lectura.

En esta primera edición, los premios están compuestos por diez categorías y un premio de honor y abarcan el curso editorial comprendido entre agosto de 2023 y julio de 2024. Los ganadores recibirán un Zenda en una ceremonia de entrega prevista para el día 14 de enero en Madrid.

El escritor y académico Arturo Pérez-Reverte fundó la plataforma en abril de 2016, está dirigida por Leandro Pérez, Zenda ha publicado artículos de más de 1.700 autores iberoamericanos. EFE