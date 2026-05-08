Sábado, 8 de mayo de 2026

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Redacción Deportes. Cuatro días después de caer ante el Arsenal en las semifinales de la Liga de Campeones, el Atlético de Madrid recibe este sábado al Celta (18.30) en la trigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports, en la que también se juegan los partidos Elche-Alavés (14.00), Sevilla-Espanyol (16.15) y Real Sociedad-Betis (21.00).

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Barcelona/Madrid. Con la crisis abierta en el Real Madrid de fondo, el Barcelona y el conjunto blanco afinan su puesta a punto para el clásico del domingo, de la trigésima quinta jornada de LaLiga EA Sports, en la que el equipo azulgrana puede hacerse matemáticamente con el título si al menos suma un punto. Ruedas de prensa de los entrenadores de ambos conjuntos, Hansi Flick y Álvaro Arbeloa.

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BALONCESTO LIGA DE CAMPEONES FIBA

Badalona. El La Laguna Tenerife y el Unicaja Málaga se enfrentan en Badalona por el tercer puesto de la Liga de Campeones de baloncesto (BCL) (17.00) y el Lietuvos Rytas lituano y el AEK Atenas luchan por el título (20.00).

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BALONCESTO LIGA ENDESA

Redacción deportes. Con solo cuatro jornadas por disputar, la Liga Endesa encara la recta final de su fase regular con los partidos entre UCAM Murcia-Bàsquet Girona, Barça-San Pablo Burgos, La Laguna Tenerife-Asisa Joventut y Casademont Zaragoza-Coviran Granada.

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CICLISMO GIRO

Redacción Deportes. El 109 Giro de Italia sigue en suelo búlgaro y este sábado afronta su segunda etapa, de 221 kilómetros entre las localidades de Burgas y Veliko Tarnovo y tres puertos de tercera categoría entre medias, en la que parte como líder el francés Paul Magnier.

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CICLISMO VUELTA A ESPAÑA FEMENINA

Redacción Deportes. El temible ascenso a puerto asturiano L'Angliru marca este sábado el final de la duodécima edición de la Vuelta ciclista a España femenina, cuya séptima y última etapa empieza en Pola de Laviana y tiene un recorrido de 132,9 kilómetros que encara como líder la neerlandesa Anna van der Breggen con 18 segundos de ventaja sobre la española Paula Blasi.

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TENIS ROMA

Roma. El italiano Jannik Sinner, número uno mundial y que ha ganado los cinco últimos torneos de rango Masters 1.000, debuta este sábado en el de Roma, y lo hace directamente en la segunda ronda contra el austríaco Sebastian Ofner.

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MOTOCICLISMO G.P. FRANCIA

Redacción Deportes. Continúa el Gran Premio de Francia, quinta prueba de los Mundiales de motociclismo de velocidad, con los últimos entrenamientos libres (08.40 a 10.40), las sesiones de clasificación (10.10 a 14.20) y la carrera sprint (15.00) del el Circuito Bugatti de Le Mans.

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BALONMANO MANOLO CADENAS (Entrevista)

León. Manolo Cadenas, uno de los técnicos más emblemáticos del balonmano español y al que ASOBAL ha incluido en su última selección para el Salón de la Fama, puso fin a su dilatada trayectoria de casi cinco décadas en los banquillos en 2023 por un problema médico, aunque asegura a EFE que seguirá siendo "entrenador hasta el final". Por Fernando Pérez Soto

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NATACIÓN ARTÍSTICA ESPAÑA

Sant Cugat del Vallès (Barcelona). Reportaje sobre la rutina acrobática que el equipo español de natación artística está preparando con vistas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles con la canción 'Berghain' de la cantante Rosalía.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- Campeonatos de España de 10.000 metros, en Mahón.

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AUTOMOVILISMO

- Rally de Portugal, sexta prueba del Mundial 2026 (hasta 10). Nueve tramos, el último a las 20.05 CET.

- IndyCar Series. 6ª carrera. Sonsio Grand Prix, en el Indianapolis Motor Speedway. Carrera.

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BALONCESTO

- Fase final de la Liga de Campeones de baloncesto (BCL), en Badalona (FOTO). Partido por el tercer puesto: La Laguna Tenerife-Unicaja (17.00); y final: Rytas Vilna-AEK Atenas (20.00).

- Liga Endesa. Jornada 30 (FOTO): UCAM Murcia-Bàsquet Girona (18.00), Barça-San Pablo Burgos (19.00), La Laguna Tenerife-Asisa Joventut (20.00) y Casademont Zaragoza-Coviran Granada (21.00).

. Última hora de los partidos Hiopos Lleida-Surne Bilbao, MoraBanc Andorra-BAXI Manresa, Real Madrid-Río Breogán y Valencia Basket-Kosner Baskonia.

- NBA. Playoffs: Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons (21.00) y Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder (02.30).

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BALONMANO

- Entrevista con el entrenador español Manolo Cadenas. (FOTO) (VÍDEO)

- Copa de la Reina, en San Sebastián. Semifinales

- Liga ASOBAL. 28ª jornada: Sanicentro Guadalajara-Barça (16.30), Bathco Torrelavega-Bada Huesca (18.00), Dicorpebal Logroño La Rioja-Viveros Herol Nava (19.30) y Tubos Aranda Villa de Aranda-Caserío Ciudad Real (20.00).

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CICLISMO

- Giro de Italia (hasta 31). 2ª etapa: Burgas-Veliko Tarnovo, en Bulgaria (221 km). (FOTO)

- Acaba la Vuelta a España femenina. 7ª y última etapa: Pola de Laviana-L'Angliru. 132,9 km. (FOTO)

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FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 35ª jornada (FOTO): Elche-Alavés (14.00), Sevilla-Espanyol (16.15), Atlético de Madrid-Celta (18.30) y Real Sociedad-Betis (21.00).

. Previas de los partidos Mallorca-Villarreal, Athletic Club-Valencia, Oviedo-Getafe y Barcelona-Real Madrid (INFOGRAFÍA).

- Barcelona. Entrenamiento en la ciudad deportiva a las 11.00 (primer cuarto de hora abierto) y rueda de prensa de Hansi Flick a las 13.00. (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO)

- Real Madrid. Rueda de prensa de Álvaro Arbeloa (10.30) y entrenamiento (11.00) (FOTO) (VÍDEO) (DIRECTO)

- LaLiga Hypermotion. 39ª jornada: Ceuta-Castellón (14.00), Albacete-Cultural Leonesa y Burgos-Almería (16.15), Valladolid-Zaragoza (18.30) y Málaga-Sporting (21.00).

. Previas de los partidos Andorra-Las Palmas, Leganés-Racing, Córdoba-Granada y Mirandés-Eibar.

- Liga F. 28ª jornada: Espanyol-Badalona Women y Real Sociedad-Granada (12.00), Eibar-Alhama (16.00) y Athletic Club-Deportivo (18.00).

- Liga inglesa. 36ª jornada: Liverpool-Chelsea (13:30), Brighton-Wolves, Fulham-Bournemouth y Sunderland-Manchester United (16:00) y Manchester City-Brentford (18:30).

- Liga alemana. 33ª jornada: Wolfsburgo-Bayern Múnich (18:30).

- Liga italiana. 36ª jornada: Lazio-Inter (18:00) y Lecce-Juventus (20:45).

- Comienzan los octavos de final del Torneo Apertura del fútbol argentino.

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FÚTBOL SALA

- Primera División. 29ª jornada: Viña Albali Valdepeñas-Movistar Inter (13.00), Peñíscola-Ribera Navarra (17.00), Córdoba-Manzanares Quesos El Hidalgo (18.15) y Jaén-Osasuna Magna Xota (19.30).

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GOLF

- DP World. Estrella Damm Catalunya Championship, en el Real Club de Golf El Prat, Barcelona (hasta 10).

- LIV Golf. Torneo de Washington, en Potomac Falls (hasta 10). (FOTO)

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HOCKEY PATINES

- Liga de Campeones masculina. Fase final, en Coimbra (Portugal). Semifinales: Oporto-Barcelos (13.00) y Benfica-Barcelona (17.00)

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MOTOCICLISMO

- Entrenamientos libres (08.40 a 10.40), sesiones de clasificación (10.10 a 14.20) y carrera sprint (15.00) del Gran Premio de Francia, quinta prueba de los Mundiales, en el Circuito Bugatti de Le Mans. (FOTO)

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TENIS

- Roma. ATP Masters 1.000 y WTA 1.000 de Roma (hasta 17) (FOTO). El italiano Jannik Sinner, número uno mundial, debuta ante el austríaco Sebastian Ofner.

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VELA

- SailGP. Quinta prueba, en Bermudas (y 10)

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