Condenado a 24 años y medio el transportista que asesinó a otro en La Jonquera (Girona)

Girona, 6 nov. (EFE).- La Audiencia de Girona ha condenado a 24 años y 5 meses de prisión a Adrian Claudiu Baicu, el transportista de origen rumano juzgado por apuñalar mortalmente a un compañero de profesión y compatriota y herir a otro en un aparcamiento de La Jonquera (Girona) el 16 de octubre del 2021.

La sentencia, a partir del veredicto del jurado el pasado 24 de octubre, le impone también 5 años de libertad vigilada y le obliga a indemnizar a los familiares de la víctima con más de 327.000 euros.

Los 9 miembros del Tribunal Popular, que llegaron a un veredicto en pocas horas, consideraron al procesado culpable por unanimidad de todos los delitos de que estaba acusado.

Además, no le apreciaron ni la eximente incompleta de legítima defensa –porque no creyeron que la navaja no fuera suya-, ni la atenuante muy cualificada de embriaguez, como solicitaba su defensa, el letrado Carles Monguilod, pues aunque presentaba una concentración de 1,98 gr/l de alcohol en sangre solo apreciaron una atenuante de embriaguez.

Así, el jurado también le declaró culpable de un delito de asesinato en grado de tentativa (por haber herido con la navaja a un compañero de la víctima) y de un tercero contra la seguridad vial (por huir con una furgoneta yendo bebido y poniendo en riesgo al resto de conductores).

La sentencia de la sección tercera, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Ignacio Marcello, parafrasea íntegramente el veredicto del jurado que recogió la tesis del fiscal, Enrique Barata.

Barata, tras el veredicto, le siguió pidiendo la misma pena: 28 años de cárcel, 5 años de libertad vigilada, que indemnizara a la hija con 200.000 euros y a su mujer con 120.000 euros y 7.000 euros para la empresa en la que trabajaba.

Por su parte Monguilod, que ya anunció que recurrirá la sentencia, solicitó la pena mínima por el asesinato, 15 años, y por el intento de asesinato, 5 años, porque ambos contaban con la atenuante de embriaguez y en la tentativa de asesinato solicitó que se le bajara dos grados la pena.

Finalmente, la Audiencia le ha impuesto 24 años y medio, y, teniendo en cuenta el atenuante simple de embriaguez, el magistrado se decanta por fijar la pena “muy cercana a la mínima”, 16 años por el asesinato y 8 por la tentativa de asesinato, y por el delito contra la seguridad del tráfico, le condena a 5 meses de cárcel y le prohíbe conducir durante 2 años.

La sentencia recoge lo que el jurado dio por probado, que días antes de los hechos, el 16 de octubre de 2021, Baicu había acosado por redes sociales a una transportista rumana con la que también coincidió la tarde de los hechos en el aparcamiento de la gasolinera de La Jonquera, junto a las dos víctimas y otros transportistas.

Durante esa tarde hubo un primer enfrentamiento con las víctimas, y entre las 22.04 y las 22.39 horas tuvo una conversación a través de Facebook con un conocido al que le escribió mensajes amenazantes hacia las víctimas como: “Les voy a matar, les voy a destripar”.

La Sala destaca que en el momento de apuñalar a los dos transportistas - sobre las 23.00 horas- el acusado lo hizo con clara intención de acabar con su vida: "Como el jurado ya puso de relieve, hay una prueba muy nutrida que señala que el ánimo que le guiaba era el de matar, y no el de lesionar" y se remite a todo lo que ya señaló el jurado en su veredicto.

"En este caso hay, precisamente, un ataque por sorpresa, fulgurante y de repente, que anula la posibilidad de defensa de las víctimas", indica la sentencia. EFE

