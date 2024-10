Familiares de desaparecidos piden angustiados ayuda a las autoridades para localizarlos

València, 30 oct (EFE).- Familiares de personas desaparecidas desde ayer en los municipios más afectados por la dana, como Benetússer o Alfafar, a pocos kilómetros de la capital valenciana, manifiestan su desesperación porque no tienen noticias de ellas y piden ayuda a las autoridades para localizarlas.

"La última vez que hablé con mi hijo fue anoche, me contó que el agua le llegaba a la cintura y ya no me ha vuelto a contestar", relata a EFE una mujer, entre lagrimas, que dice ante las cámaras que su hijo es colombiano y se encontraba en Benetússer trabajando, por si sirve para identificarle.

La mujer, junto a otros familiares de desaparecidos, estaba esta mañana un lado del río Túria en València, en el acceso a la V-30 y frente a la pedanía de la Torre, también inundada, para intentar acceder al otro lado en busca de su hijo.

Los agentes de la Policía les han desalojado de la zona.

La mujer busca a su hijo desde anoche y lamenta entre lagrimas: "No hago más que preguntar y preguntar y no me dicen nada. Solo me dicen que me conecte con Benetússer y llamo y llamo, pero no me contestan".

El padre de otro de los desparecidos trata también infructuosamente de contactar con su hijo, que en el momento de las fuertes lluvias se encontraba en Alfafar, donde también viven otra de sus hijas y sus dos nietos. "Estoy tratando de llamarle pero no hay comunicación con él, y no es posible tampoco ni con la Policía ni con el Ayuntamiento de Alfafar", asegura angustiado.

"La situación es desesperante entre los que estamos a este lado del río y tenemos la familia allí", lamenta. "Conozco a mucha gente allí y no me puedo comunicar con ellos", añade, y denuncia que no tienen información por parte de las autoridades competentes.

Otro hombre señala a EFETV que en los 20 años que vive en València había visto el río Túria con agua, "pero como ahora, en la vida", y estuvo anoche pendiente hasta la madrugada del crecimiento del caudal.

Relata que en la mañana de ayer, temprano, se desplazó por trabajo hacia Madrid y la lluvia era ya intensa, y el tramo desde Riba-roja hasta el pantano de Alarcón, "intransitable".

Asegura que tuvo suerte porque de regreso decidió no parar por el camino y aunque estuvo una hora y media parado en Utiel, pudo llegar a su casa en València. De haberlo hecho se habría quedado atrapado en la carretera.

Señala asimismo que un compañero de trabajo, que se encontraba en la zona de Carlet, tuvo que dar la vuelta por el corte de las carreteras por un tornado y ha pasado toda la noche en el municipio de Xàtiva.

Más de 60 carreteras, la mayoría de la red secundaria, están afectadas por las consecuencias de las lluvias torrenciales que han desbordado ríos e inundado vías especialmente en la Comunitat Valenciana y Castilla La-Mancha, donde las autovías A-3 y A-7 registran tramos cortados. EFE

(vídeo)