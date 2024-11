La yegua más ganadora del siglo XXI, “Samedi Rien”, dice adiós mañana en Madrid

Madrid, 26 oct (EFE).- “Samedi Rien”, la yegua con más euros ganados en España en el siglo XXI, por encima de 200.000, y el único purasangre capaz de triplicar victoria en un mismo gran premio en las últimas décadas, disputará mañana su última carrera en Madrid, donde tendrá la oportunidad de añadir un nuevo éxito a su extenso palmarés en una de las principales citas del otoño del Hipódromo de la Zarzuela, el denominado Gran Premio 83º Aniversario.

La representante de la yeguada Rocío de Íñigo Gómez Pineda llegó a Madrid hace ahora tres años. El 30 de septiembre de 2021, cuando defendía en Francia los colores de Filippo Ezri, y tras ganar en Fontainebleau, fue adquirida por la suma de 46.152 euros para correr en España. “Samedi Rien”, entonces una potranca de dos años, contaba con cinco salidas y era ya triple vencedora.

Nueva inquilina en los boxes del entrenador Guillermo Arizkorreta, disputaría su primera carrera para sus nuevos colores blanquiverdes el 13 de marzo, en una cita de 1.400 metros y 7.000 euros donde se imponía sin dificultad ante un lote modestos enemigos, ya con la monta de quien sería desde ese día su jockey habitual, el checo Václav Janácek.

A partir de ahí, ya casi sólo ha disputado grandes premios en España o carreras de categoría internacional en los Emiratos Árabes (Meydan), Francia (Deauville) o Gran Bretaña (Goodwood, Pontefract y Doncaster), y ha sido capaz de imponerse en tres años consecutivos (de 2022 a 2024) en el Hispanidad, la milla (1.600 metros) estelar del otoño en La Zarzuela, frente a los mejores machos de la especialidad.

Como balance, en España suma trece actuaciones, con nueve victorias, dos segundos puestos y un tercero, para un total de 219.400 euros embolsados, y en otros hipódromos ha competido en trece oportunidades, con tres primeros puestos, siete colocaciones y el equivalente a 84.500 euros en ganancias, lo que deja su ‘cuenta corriente’ global por encima de los 300.000.

“Samedi Rien” (nombre que en francés significa ‘Sábado Nada’) tendrá mañana domingo la última oportunidad de dar espectáculo a los aficionados madrileños y españoles, aunque pudiera restarle una salida final en tierras franceses en diciembre, antes de emprender su nueva faceta como madre de cría.

En los 1.600 metros del Gran Premio 83º Aniversario del Hipódromo de la Zarzuela (1941-2024) se medirá a cinco rivales, “Grey Infinity”, “Love for Life”, “Upa Lola”, “Spirituale” y “West of Wichita”, todas yeguas de calidad que no se lo pondrán sencillo. Pero “Samedi Rien”, con su compañero de ‘trabajo’, Janácek, será evidentemente la favorita para el triunfo en su 25ª actuación. EFE

