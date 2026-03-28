Una madre reclama a Renfe por tener que ir en el suelo para acompañar a su hijo en silla de ruedas: “¿No hay presupuesto para un asiento al lado?"

Un tren en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes, a 31 de agosto de 2025, en Madrid (España). Jesús Hellín/Europa Press)

Pese a los avances que se han hecho en materia de inclusión, las personas con discapacidad continúan enfrentándose a múltiples barreras que, muchas veces, pasan completamente desapercibidas. Zuriñe Lasagabaster, madre de tres hijos, ha compartido recientemente a través de sus redes sociales (@madredetresyunnegocio) una reclamación que ha realizado a Renfe por una de estas barreras.

Uno de los hijos de Zuriñe, Ibai, sufre la deficiencia de HIBCH (3-hidroxiisobutiril-CoA hidrolasa), un trastorno metabólico extremadamente raro, neurodegenerativo y recesivo. Durante un viaje a Madrid para una revisión médica, la madre del menor en silla de ruedas no pudo sentarse junto a la plaza H, que es el espacio reservado para las personas con movilidad reducida.

Tal y como relata la madre de Ibai, junto a la plaza H del tren de Renfe en el que viajaban no había ningún asiento; tampoco los de la fila anterior estaban girados para poder acompañar a su hijo. Por este motivo, tuvo que sentarse en el suelo. “¿No hay presupuesto para poner un asiento al lado o enfrente pero girado? ¿Tengo que ir de pie, sentada en el suelo o de espaldas a mi hijo?“.

“Poder viajar seguro, acompañado y bien asistido no es un privilegio, es un derecho y la respuesta por parte de Renfe no puede ser ‘vaya, justo ese tren no tiene, has tenido mala suerte porque otros sí que tienen asientos para acompañar a la plaza H’”.

Una madre denuncia que se tiene que sentar en el suelo de un tren de Renfe para acompañar a su hijo en silla de ruedas. (@madredetresyunnegocio/TikTok)

“Hice una reclamación hace tres años por el mismo motivo”

Según ha explicado Zuriñe, “el video sirve precisamente para visibilizar sobre las barreras que en pleno 2026 nos encontramos familias que convivimos con una discapacidad”.

A un comentario que indicaba que debía conocer primero las razones por las que los asientos no estaban girados antes de denunciar, la madre de Ibai respondió con contundencia: “Es que me da igual por qué estén mirando para un lado o para otro. No es una denuncia, es una observación y estoy dando visibilidad a algo que nos encontramos un montón de familias”.

Zuriñe sí indica que ha puesto una reclamación a Renfe, pero que esta no es la primera vez que le ocurre: “Hice una hace tres años por el mismo motivo y siguen igual”. La mujer señala que, si se habilita una zona de PMR (Personas con Movilidad Reducida), debe contemplarse que hay gente con movilidad reducida que es autónoma y otros que “sean menores o no, necesitan una persona que esté atendiéndolas y que esté mínimo mirando hacia ellos”.

Además, Zuriñe destaca que esto no ocurre en todos los trenes, ya que algunos sí cuentan con asientos mirando hacia la plaza H. “Si tienen que cambiar todos, que los cambien. Es tan sencillo como eso. Tú no puedes poner por bandera que eres inclusivo cuando no lo eres”.

Ayudas económicas por tener un menor a cargo con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

La madre de Ibai también ha respondido a un comentario que le indicaba que, como Renfe no es el encargado de fabricar los trenes, debería elevar su queja a las empresas que lo hacen. “Yo como usuaria compro el billete a Renfe, viajo con Renfe, este problema lo tengo con Renfe y, por ende, la reclamación es a esta empresa”.

Tal y como señala Zuriñe, tras hacer esta reclamación o sugerencia, son ellos los encargados de elevar la queja a las empresas a los que les compran los trenes. “Ese no es mi problema. Si encima de todo esto tenemos que indagar quién es el fabricante del tren, quién es el ingeniero, qué empresa... ya apaga y vámonos”, señala. “Yo, si compro una prenda en una tienda y está mal cosida, rota o tiene una tara, ¿a quién voy a reclamar? A la tienda, y la tienda reclamará al proveedor".