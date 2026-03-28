España

Isa Pantoja volverá a pasar por quirófano para someterse a una nueva operación estética: “No estoy contenta”

Tras haber dado a luz a su segundo hijo, el primero con Asraf Beno, la hija de Isabel Pantoja se realizará un retoque estético en una zona que ya se había operado hace 10 años

Guardar
Isa Pantoja, en 'Vamos a ver'. (Mediaset España)
Isa Pantoja, en 'Vamos a ver'. (Mediaset España)

Isa Pantoja ha anunciado que volverá a someterse a una intervención quirúrgica tras el nacimiento de su segundo hijo, siguiendo una decisión similar a la que tomó después de su primera maternidad con la llegada de Albertito, su hijo con Alberto Isla. En esta ocasión, la operación estará centrada nuevamente en una modificación estética del pecho, una cuestión que ella misma ha abordado públicamente a través de sus redes sociales.

La hija de Isabel Pantoja compartió recientemente con sus seguidores una visita a una clínica especializada, en el marco de una colaboración publicitaria, con el objetivo de evaluar los cambios experimentados en su cuerpo tras dar a luz a su hijo Cairo, su hijo con Asraf Beno. La publicación, en formato vídeo, muestra tanto sus impresiones personales como la valoración médica realizada durante la consulta.

Isa Pantoja y Asraf Beno dan la bienvenida a Cairo. (Instagram)
Isa Pantoja y Asraf Beno dan la bienvenida a Cairo. (Instagram)

“Después de haber sido mamá, y eso que hace 8 meses ya, he notado algunos cambios en el pecho, un poco encapsulado, y tampoco estoy contenta con el tamaño que tengo de pecho”, explicó la propia la hermana de Kiko Rivera, haciendo referencia a las alteraciones físicas que ha percibido tras el embarazo. La influencer también recordó su intervención anterior, señalando que su percepción ha cambiado con el paso del tiempo: “En un principio me gustaba, pero ahora lo veo como demasiado grande”.

“Tendríamos que recambiar el que tienes de hace 10 años”

Durante la consulta, el especialista que la atendió le explicó que sería necesario sustituir los implantes mamarios que le fueron colocados hace aproximadamente una década por otros nuevos, adaptados a sus necesidades actuales. En el vídeo difundido, el médico detalla el procedimiento recomendado y las características que tendría la nueva intervención.

Isa Pantoja volverá a someterse a una intervención estética en sus senos (Instagram / @isapantojam)
Isa Pantoja volverá a someterse a una intervención estética en sus senos (Instagram / @isapantojam)

“Tendríamos que recambiar el que tienes hace 10 años y poner uno más pequeño en su sitio”, señaló el profesional, quien también explicó los beneficios de ajustar el volumen y la colocación de los implantes. “Más alto y adaptado a todo tu cuerpo y edad. Nuestra técnica push up, que es recolocar el pecho en su sitio”, añadió.

El especialista también hizo hincapié en aspectos técnicos del procedimiento, orientados a lograr un resultado más natural y duradero. “Un escote muy bonito y, además, te lo vamos a enseñar en 3D para que, además de contártelo, lo puedas ver. Vamos a dejar la mínima cicatriz posible. Es mejor poner el implante detrás del músculo pectoral porque da un aspecto más natural y no se cae con el tiempo”, explicó durante la consulta.

Isa Pantoja Y Asraf Beno en una imagen de archivo (Europa Press)
Isa Pantoja Y Asraf Beno en una imagen de archivo (Europa Press)

Asimismo, detalló otros elementos de la intervención quirúrgica: “Cambiemos, le bajamos el volumen y lo ponemos detrás del músculo porque va a quedar más natural y, a la parte abajo de la piel, la recogemos de forma que se levante”, concluyó. Por su parte, Isa Pantoja también quiso compartir con sus seguidores el motivo que la ha llevado a tomar esta decisión, vinculada directamente a los cambios físicos derivados de la maternidad. “¿Cuánto puede cambiarte el pecho después de dar a luz? En mi caso lo he notado tanto en el tamaño como en la forma. Por eso hoy me acompañáis a consulta para que me valoren mis doctores de Clínicas Diego de León, me ayuden a recuperar mi escote”, es el texto que acompaña el vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

De este modo, la influencer vuelve a situarse en el foco mediático, no solo por su vida personal, sino también por compartir abiertamente decisiones relacionadas con su imagen y salud estética. La intervención, que aún no tiene fecha confirmada públicamente, supondrá un nuevo paso en esta etapa marcada por la maternidad y la búsqueda de equilibrio personal.

Temas Relacionados

Isabel PantojaGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Por qué la guerra en Oriente Medio afecta a España y Europa pese a no depender de sus exportaciones de gas y petróleo

Este nuevo episodio de tensión geopolítica repercute de manera inmediata y global en las cadenas de suministro globales, elevando el riesgo de desabastecimiento de insumos esenciales para la industria y los hogares, incluidos los europeos y, en particular, los españoles

Por qué la guerra en Oriente Medio afecta a España y Europa pese a no depender de sus exportaciones de gas y petróleo

Comprobar la Lotería Nacional: los resultados ganadores de este sábado 28 de marzo

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Comprobar la Lotería Nacional: los resultados ganadores de este sábado 28 de marzo

El satélite español ‘IOD-1’ despega desde Nueva Zelanda como parte de la misión Celeste de la Agencia Espacial Europea

Esta misión, liderada por GMV, supone un importante avance para la tecnología espacial y un paso al frente de la industria española

El satélite español ‘IOD-1’ despega desde Nueva Zelanda como parte de la misión Celeste de la Agencia Espacial Europea

El pueblo de Almería que se usó para construir la Alhambra de Granada: tiene 40 millones de metros cúbicos de mármol

La historia de esta localidad está ligada a la extracción y el uso de este material desde la época fenicia

El pueblo de Almería que se usó para construir la Alhambra de Granada: tiene 40 millones de metros cúbicos de mármol

Una madre reclama a Renfe por tener que ir en el suelo para acompañar a su hijo en silla de ruedas: “¿No hay presupuesto para un asiento al lado?"

La mujer, que denuncia que no es la primera vez que le ocurre, señala que “viajar seguro, acompañado y bien asistido es un derecho”

Una madre reclama a Renfe por tener que ir en el suelo para acompañar a su hijo en silla de ruedas: “¿No hay presupuesto para un asiento al lado?"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El satélite español ‘IOD-1’ despega desde Nueva Zelanda como parte de la misión Celeste de la Agencia Espacial Europea

El satélite español ‘IOD-1’ despega desde Nueva Zelanda como parte de la misión Celeste de la Agencia Espacial Europea

Mónica Oltra reaparece en el cónclave de Compromís, donde se prevé que anuncie su candidatura al Ayuntamiento de València

Se entregan los sospechosos del homicidio de una mujer en Almería después de que la Guardia Civil pidiese ayuda para encontrarlos

Duro golpe al crimen organizado escocés: una operación de Europol coordinada entre seis países culmina con trece detenidos y la incautación de bienes valorados en 600.000 euros

250 agentes, un ex guardia civil detenido y 15.000 kilos de hachís: el histórico golpe policial al narcotráfico procedente de Marruecos

ECONOMÍA

Por qué la guerra en Oriente Medio afecta a España y Europa pese a no depender de sus exportaciones de gas y petróleo

Por qué la guerra en Oriente Medio afecta a España y Europa pese a no depender de sus exportaciones de gas y petróleo

Declaración de la Renta conjunta 2026: cómo se hace, requisitos y en qué casos se recomienda

Cambio de hora 2026 en España: adelantar el reloj puede suponer un ahorro de energía

Más de un millón de hogares tienen 30 días para renovar sus contratos de alquiler antes de que el Congreso tumbe las medidas anticrisis de Sumar

Hacienda aprieta en la Renta 2025: amplía las obligaciones y el control a autónomos, ‘influencers’ y millonarios

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Así te hemos contado la victoria de España en el partido amistoso ante Serbia

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”