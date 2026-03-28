Isa Pantoja volverá a pasar por quirófano para someterse a una nueva operación estética: “No estoy contenta”

Isa Pantoja, en 'Vamos a ver'. (Mediaset España)

Isa Pantoja ha anunciado que volverá a someterse a una intervención quirúrgica tras el nacimiento de su segundo hijo, siguiendo una decisión similar a la que tomó después de su primera maternidad con la llegada de Albertito, su hijo con Alberto Isla. En esta ocasión, la operación estará centrada nuevamente en una modificación estética del pecho, una cuestión que ella misma ha abordado públicamente a través de sus redes sociales.

La hija de Isabel Pantoja compartió recientemente con sus seguidores una visita a una clínica especializada, en el marco de una colaboración publicitaria, con el objetivo de evaluar los cambios experimentados en su cuerpo tras dar a luz a su hijo Cairo, su hijo con Asraf Beno. La publicación, en formato vídeo, muestra tanto sus impresiones personales como la valoración médica realizada durante la consulta.

Isa Pantoja y Asraf Beno dan la bienvenida a Cairo. (Instagram)

“Después de haber sido mamá, y eso que hace 8 meses ya, he notado algunos cambios en el pecho, un poco encapsulado, y tampoco estoy contenta con el tamaño que tengo de pecho”, explicó la propia la hermana de Kiko Rivera, haciendo referencia a las alteraciones físicas que ha percibido tras el embarazo. La influencer también recordó su intervención anterior, señalando que su percepción ha cambiado con el paso del tiempo: “En un principio me gustaba, pero ahora lo veo como demasiado grande”.

“Tendríamos que recambiar el que tienes de hace 10 años”

Durante la consulta, el especialista que la atendió le explicó que sería necesario sustituir los implantes mamarios que le fueron colocados hace aproximadamente una década por otros nuevos, adaptados a sus necesidades actuales. En el vídeo difundido, el médico detalla el procedimiento recomendado y las características que tendría la nueva intervención.

Isa Pantoja volverá a someterse a una intervención estética en sus senos (Instagram / @isapantojam)

“Tendríamos que recambiar el que tienes hace 10 años y poner uno más pequeño en su sitio”, señaló el profesional, quien también explicó los beneficios de ajustar el volumen y la colocación de los implantes. “Más alto y adaptado a todo tu cuerpo y edad. Nuestra técnica push up, que es recolocar el pecho en su sitio”, añadió.

El especialista también hizo hincapié en aspectos técnicos del procedimiento, orientados a lograr un resultado más natural y duradero. “Un escote muy bonito y, además, te lo vamos a enseñar en 3D para que, además de contártelo, lo puedas ver. Vamos a dejar la mínima cicatriz posible. Es mejor poner el implante detrás del músculo pectoral porque da un aspecto más natural y no se cae con el tiempo”, explicó durante la consulta.

Isa Pantoja Y Asraf Beno en una imagen de archivo (Europa Press)

Asimismo, detalló otros elementos de la intervención quirúrgica: “Cambiemos, le bajamos el volumen y lo ponemos detrás del músculo porque va a quedar más natural y, a la parte abajo de la piel, la recogemos de forma que se levante”, concluyó. Por su parte, Isa Pantoja también quiso compartir con sus seguidores el motivo que la ha llevado a tomar esta decisión, vinculada directamente a los cambios físicos derivados de la maternidad. “¿Cuánto puede cambiarte el pecho después de dar a luz? En mi caso lo he notado tanto en el tamaño como en la forma. Por eso hoy me acompañáis a consulta para que me valoren mis doctores de Clínicas Diego de León, me ayuden a recuperar mi escote”, es el texto que acompaña el vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

De este modo, la influencer vuelve a situarse en el foco mediático, no solo por su vida personal, sino también por compartir abiertamente decisiones relacionadas con su imagen y salud estética. La intervención, que aún no tiene fecha confirmada públicamente, supondrá un nuevo paso en esta etapa marcada por la maternidad y la búsqueda de equilibrio personal.