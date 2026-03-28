250 agentes, un ex guardia civil detenido y 15.000 kilos de hachís: el histórico golpe policial al narcotráfico procedente de Marruecos

Coche de Policía Nacional (Europa Press)

La Policía Nacional ha cerrado un importante golpe contra el narcotráfico procedente de Marruecos, movilizando a más de 250 agentes y logrando la detención de un ex guardia civil junto a otros 14 integrantes de una organización criminal. La operación se ha saldado con la incautación de 15.000 kilos de hachís y la desarticulación total de una infraestructura que conectaba el norte de África con España y Francia, según las fuentes policiales.

El dispositivo policial se desplegó de manera simultánea en Andalucía, Galicia y Ceuta, tras más de un año de investigación judicial centrada en la actividad de una red con base en la ciudad autónoma. La Policía llevó a cabo 29 registros en distintas localidades de las dos comunidades y la ciudad autónoma, que era el epicentro del organismo.

Si bien la red se da por finiquitada tras el operativo policial y la detención de sus principales responsables, la investigación judicial se mantiene activa. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en el futuro próximo, ya que continúan analizando documentación incautada y rastreando posibles ramificaciones de la organización. El objetivo es identificar a todos los implicados y asegurar la completa desarticulación.

Golpe en Valencia a una nueva ruta del narcotráfico. Intervienen 3.200 kilos de marihuana procedente de Canadá (Guardia Civil)

Un despliegue sin precedentes

Entre los elementos intervenidos, la policía incautó cerca de un millón y medio de euros en metálico y 66 equipos de comunicación empleados para coordinar los movimientos de la droga. El mayor alijo se localizó en Almería, donde los agentes interceptaron un cargamento de 15.000 kilogramos de hachís preparado para su distribución hacia el resto de Europa.

La operación pasa a la historia por el enorme despliegue de 250 agentes policiales. La coordinación de tres puntos distintos del país exigió una cuidada preparación durante un año. Según la Policía, la organización ha sido desarticulada, de manera que supone un importante golpe al narcotráfico, ya que movían cantidades gigantescas como las 15 toneladas intervenidas en Almería.

Golpe a la mocromafia en Marbella con una incautación de 1.500 kilos de cocaína procedente de Brasil. La localidad malagueña vuelve a estar en el epicentro de los casos de narcotráfico. (Policía Nacional)

Organización de narcos en Ceuta con un guardia civil

La organización criminal había diseñado una estructura que permitía mover grandes cantidades de hachís desde Marruecos hasta distintos puntos de Europa. Este entramado se apoyaba en una red de vehículos especialmente preparados y en una red de contactos clave, tanto en territorio español como en otros países del continente. Una de las personas relevantes era un antiguo agente de la Guardia Civil, que había dejado el cuerpo un año antes, según confirmó Infobae.

El uso de narcolanchas era fundamental para sortear los controles en el Estrecho de Gibraltar, permitiendo que la droga llegara de forma rápida y discreta hasta la costa española. Una vez en tierra, los cargamentos se distribuían usando rutas seguras y vehículos adaptados para el transporte clandestino. El centro de operaciones se encontraba en Ceuta, donde la red gestionaba la logística de entrada y coordinaba los envíos.

La organización contaba con enlaces en puertos estratégicos y mantenía una relación directa con uno de los principales narcos de La Línea de la Concepción, encargado de operar las narcolanchas. Este vínculo garantizaba el tránsito seguro de la mercancía y la protección de los cargamentos hasta su destino final.