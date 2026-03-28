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Mónica Oltra reaparece en el cónclave de Compromís, donde se prevé que anuncie su candidatura al Ayuntamiento de València

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y antigua líder de Compromís ha sido recibida en el evento entre aplausos. De confirmarse su candidatura, competirá en los próximos comicios con la actual alcaldesa, María José Catalá (PP)

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La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y antigua líder de Compromís, Mónica Oltra, tiene previsto anunciar su disposición a regresar a la primera línea política como candidata de la coalición a la Alcaldía de Valencia, según ha confirmado Europa Press. El anuncio se produciría hoy durante la celebración del VII Congreso de Iniciativa-Compromís.

De acuerdo con El Periódico, Oltra ha sido recibida en el congreso por actuales y antiguos portavoces de Iniciativa, así como por representantes de otras formaciones de Compromís. Entre los asistentes se han encontrado Aitana Mas y Alberto Ibáñez, quienes han ocupado cargos de responsabilidad en la coalición, además de Joan Baldoví y Rosa Pérez Garijo.

La participación de Oltra en este acto supone su primera aparición pública tras la apertura de juicio oral ordenada a finales de febrero por la Audiencia Provincial de Valencia por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada, que se ha producido pese a las dos solicitudes de archivo presentadas por los jueces instructores del caso. El diputado de Compromís en el Congreso y portavoz de Iniciativa, Alberto Ibáñez, manifestaba a Europa Press esta semana en una entrevista su convicción de que Oltra regresará con un cargo en las próximas listas electorales.

El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha reivindicado una "unidad nueva" en la izquierda alternativa para el siguiente ciclo electoral "que no excluya ni vete a nadie", pero que tampoco trate de resucitar "experiencias pasadas" en claro mensaje a Sumar y Podemos. (Fuente: Congreso)

Oltra volvería a la política casi cuatro años después de dimitir

El congreso de Iniciativa ha comenzado con la elección de Miquel Real como presidente del cónclave. Real, antiguo jefe de gabinete de Oltra durante su etapa en el Ejecutivo autonómico, también está citado a juicio en el mismo procedimiento judicial. Durante la votación, los asistentes han mostrado su apoyo de forma pública.

El nombre de Oltra no figuraba en el orden del día ni optaba ella a liderar la formación, pero su presencia ha tenido una amplia repercusión entre los asistentes y la militancia. La exvicepresidenta ha recibido muestras de afecto en su reencuentro con los miembros de la coalición. Esta participación supone su regreso a un acto público de Iniciativa tras casi cuatro años desde su dimisión.

La Audiencia Provincial de Valencia ha atribuido a Oltra delitos de prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores por su gestión en la Conselleria de Igualdad durante el periodo investigado. Por estos hechos, se solicitan hasta seis años de prisión y diez de inhabilitación. El proceso sigue avanzando pese al criterio contrario de la Fiscalía y a las dos solicitudes de archivo.

En los días previos al congreso, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha confirmado la existencia de contactos con Oltra para tratar su posible regreso a la política. Ibáñez, en entrevista con Europa Press, subrayó la relevancia del liderazgo político de Oltra dentro de la izquierda valenciana.

De formalizarse su candidatura, Oltra competiría en la próxima cita municipal con la actual alcaldesa, María José Catalá (PP), la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé (PSOE), y otros posibles aspirantes. El anuncio se produce después de más de 1.300 días desde su salida del gobierno autonómico y en un contexto marcado por el desarrollo del proceso judicial.

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