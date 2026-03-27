Repostar en la operación salida de Semana Santa se dispara: el gasoil cuesta un 62,5% más que el año pasado

Un conductor llena su depósito de gasolina. EFE/ Sofía Torres

La operación salida de Semana Santa comenzó este viernes en la Península bajo el impacto de un fuerte encarecimiento del combustible. Según datos de FACUA-Consumidores en Acción, el gasóleo A se sitúa en una media de 1,773 euros por litro, un 62,5% más caro antes de impuestos que hace un año, mientras que la gasolina 95 alcanza los 1,563 euros de media.

Los precios, recogidos en la plataforma gasolineras.Facua.org a partir de la información oficial del Ministerio para la Transición Ecológica, reflejan un contexto de volatilidad que golpea directamente a los bolsillos de los automovilistas en el inicio de uno de los principales periodos de desplazamientos del año.

De acuerdo con el análisis publicado por la asociación de consumidores, la diferencia en el precio del gasóleo A queda patente al comparar con el Viernes de Dolores de 2025. El año pasado, este carburante se vendía a una media de 1,413 euros por litro (0,789 euros antes de impuestos); hoy, el precio antes de gravámenes alcanza 1,282 euros. En el caso de la gasolina 95, el incremento, aunque más moderado, alcanza un 38,6% antes de impuestos respecto al mismo periodo de 2025: de 0,766 euros a 1,062 euros por litro.

Medidas efectivas, pero insuficientes

El encarecimiento se presenta a pesar de las nuevas medidas fiscales aprobadas por el Gobierno y ratificadas por el Congreso. Estas disposiciones, que estarán vigentes hasta el 30 de junio, incluyen una reducción del IVA del 21% al 10% y un recorte en el impuesto sobre hidrocarburos.

En concreto, el gravamen sobre el gasóleo baja de 37,9 a 33,0 céntimos por litro, mientras que para la gasolina el descenso es de 47,269 a 35,9 céntimos. Según la asociación, estas rebajas, aunque efectivas en el papel, no han impedido que parte del sector traslade subidas encubiertas a los consumidores finales.

Facua advierte que “numerosas gasolineras han aprovechado la rebaja fiscal para aplicar subidas encubiertas en los precios”. Por este motivo, la organización reclama al Ejecutivo la fijación de precios máximos para impedir incrementos abusivos. “La única vía eficaz para evitar los incrementos abusivos es que el Gobierno intervenga el mercado con topes claros”, sostiene la asociación en su comunicado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este viernes que el Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio movilizará 5.000 millones de euros para "proteger a los ciudadanos, ayudar a las pymes, al sector primario y por supuesto a la industria".

Hasta 76 céntimos de diferencia por provincia

La diferencia de precios en una misma provincia alcanza este viernes sus máximos anuales. Según el informe, los conductores pueden encontrar hasta 76 céntimos de diferencia por litro de gasóleo dependiendo de la estación de servicio y la ubicación.

Esto implica que llenar un depósito estándar de 50 litros puede suponer 38 euros de diferencia entre la opción más cara y la más barata dentro de una misma provincia. Ciudades como Ciudad Real (76 céntimos), Valencia (67 céntimos) y Almería (66 céntimos) concentran los mayores contrastes en el gasóleo A.

En el caso de la gasolina 95, las mayores brechas se encuentran en Barcelona (68 céntimos), Navarra (57 céntimos) y Cuenca (56 céntimos).

Ante esta situación, Facua recomienda a los conductores consultar precios antes de repostar. El informe destaca el impacto de las medidas fiscales, pero insiste en que la liberalización de los precios y la falta de control efectivo favorecen la dispersión y el alza de tarifas.

La asociación subraya que la intervención estatal sería la herramienta más eficaz para contener el encarecimiento y evitar prácticas especulativas durante periodos de alta demanda como la Semana Santa.