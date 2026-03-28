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Esteban ve una "noticia excelente" que Euskadi tenga "capacidad de gestión" en aeropuertos, algo que parecía "imposible"

Aitor Esteban celebra el acuerdo que permitirá a Euskadi ejercer nuevas atribuciones sobre aeropuertos tras la comisión bilateral entre el Gobierno vasco y el Ejecutivo central, subrayando la relevancia política y práctica que representa para la sociedad

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El pasado viernes, el Gobierno vasco bajo el liderazgo de Imanol Pradales y el Ejecutivo central presidido por Pedro Sánchez pactaron la transferencia de siete nuevas competencias a Euskadi, un avance que otorga a la comunidad autónoma una mayor capacidad de gestión en áreas estratégicas, incluyendo los aeropuertos. Según informó Europa Press, Aitor Esteban, presidente del EBB del PNV, consideró este acuerdo como un hecho relevante tanto en el ámbito político como en el práctico para la sociedad vasca.

Durante su intervención en el EGI Eguna, el Día de las Juventudes del PNV celebrado en Mungia, Esteban destacó el momento en el que Euskadi, gracias a este pacto alcanzado en la comisión bilateral, accede a un nivel de autogobierno que incluye la gestión de infraestructuras aeroportuarias. Según publicó Europa Press, el líder del PNV señaló que disponer de esta capacidad se percibía como "imposible" hasta ahora y defendió que el partido nacionalista vasco "es clave en la construcción del país y representa la centralidad política".

Esteban argumentó que los acuerdos alcanzados no responden a consignas vacías, sino a hechos concretos que se reflejan en la vida cotidiana, ejemplificando con lo logrado el día anterior en Madrid por "nuestro Gobierno", según consigna Europa Press. El dirigente subrayó la amplitud del acuerdo y su enfoque en cuestiones consideradas prioritarias para la ciudadanía. Además del avance en el cumplimiento del Estatuto de Gernika con las siete nuevas materias transferidas, el pacto abarca medidas en el sector industrial y en la seguridad, ámbitos que, según Esteban, forman parte de las principales inquietudes de la población vasca en el contexto actual.

El presidente del EBB del PNV contrastó esta política de pactos con la actitud de otros partidos, a quienes acusó de generar ruido y bloquear iniciativas, destacando la política de acuerdos como una vía para "hacer país", según recogió Europa Press. Esteban insistió en que "mientras algunos hacen ruido, bloquean o dicen 'no' a todo, nosotros llegamos a acuerdos" y remarcó que "avanzamos", situando la acción política del PNV en la categoría de "política útil".

La transferencia de la gestión aeroportuaria representa, según Esteban y citó Europa Press, un avance que otorga a Euskadi una "capacidad de gestión" inédita y que reviste una "importancia política grande", aparte de implicar consecuencias prácticas que, a su juicio, deben traducirse en mejoras directas en la calidad de vida de la ciudadanía. El líder del EBB se preguntó para qué sirve la política si no es para generar estos efectos tangibles, y subrayó el compromiso de su partido con la construcción del país y la mejora del bienestar de sus habitantes.

El medio Europa Press indicó que la comisión bilateral de cooperación, escenario del acuerdo, estuvo presidida por el lehendakari Imanol Pradales y por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. En este encuentro se cerró la transferencia de siete competencias especificadas en el marco del desarrollo autonómico, incluyendo ámbitos ligados a la industria y la seguridad.

El acuerdo sobre los aeropuertos se identifica dentro de un proceso mayor de descentralización y cumplimiento del Estatuto de Gernika, instrumento clave para el autogobierno vasco. Esteban puso en valor que el incremento de competencias no solo tiene una dimensión política, sino que persigue repercusiones concretas que interesan directamente a la sociedad. El dirigente insistió, según expuso Europa Press, en la importancia de una acción política orientada a resolver problemas y avanzar, frente a posturas de bloqueo o negativismo.

La noticia sobre el avance en la gestión aeroportuaria en Euskadi, según reflejó Europa Press, representa para Esteban y el PNV una evidencia del papel central que juegan en la evolución institucional y política del territorio, reafirmando el enfoque utilitario y realista al que aspira el nacionalismo vasco a través de pactos de envergadura alcanzados en la comisión bilateral.

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