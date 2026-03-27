Hacienda aprieta en la Renta 2025: amplía las obligaciones y el control a autónomos, ‘influencers’ y millonarios

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la Renta (Carlos Luján / Europa Press)

La campaña de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2025 está a punto de comenzar, con un calendario que ya tienen marcado millones de contribuyentes en su agenda. El pistoletazo de salida será el próximo 8 de abril, fecha desde la que se podrá presentar la declaración por internet.

A partir del 6 de mayo se habilitará la vía telefónica —previa solicitud desde el 29 de abril—, mientras que el 1 de junio comenzará la atención presencial en oficinas, que deberá solicitarse desde el 29 de mayo. El plazo finalizará el 30 de junio, último día para cumplir con la obligación tributaria por cualquiera de las vías disponibles.

Este año llega con importantes novedades que afectan tanto a colectivos concretos como a determinados tipos de ingresos, lo que obligará a muchos contribuyentes a revisar con más atención sus datos fiscales para evitar errores o sanciones.

La campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio de 2025 arranca el próximo 8 de abril.

Nuevos obligados a declarar

Uno de los cambios más relevantes es la obligación de presentar la declaración para los perceptores del ingreso mínimo vital (IMV), aunque los primeros 12.600 euros estarán exentos y solo tributarán a partir de ese umbral. También estarán obligados todos los autónomos que hayan estado dados de alta durante 2025, independientemente del nivel de ingresos obtenido. Se trata de una medida que amplía el control fiscal sobre este colectivo.

En el resto de contribuyentes, se mantienen los límites habituales: deberán declarar quienes superen los 22.000 euros anuales con un solo pagador o los 15.876 euros si han tenido dos o más, siempre que el segundo y posteriores pagadores superen los 1.500 euros.

Rentas exentas y deducciones que se mantienen

La campaña de este año introduce cambios relevantes en las rentas exentas. Por ejemplo, la pensión de alimentos para hijos dejará de tributar aunque no exista sentencia judicial, siempre que se formalice mediante acuerdo ante notario o en el juzgado.

Algo similar ocurre con las indemnizaciones por daños personales, que podrán justificarse sin necesidad de resolución judicial. Además, las ayudas públicas por catástrofes, como las derivadas de la DANA de Valencia de 2024, seguirán exentas, con posibilidad de deducir pérdidas no cubiertas.

También continúan las deducciones por eficiencia energética en viviendas y por la compra de vehículos eléctricos o instalación de puntos de recarga, prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2025. A esto se suma un descuento para rentas bajas de hasta 340 euros, que se reduce progresivamente hasta desaparecer en los 18.276 euros anuales.

La declaración de la renta puede presentarse desde el 8 de abril hasta el 30 de junio . (Montaje Infobae/Canva)

Cambios en reducciones y fiscalidad del ahorro

En el apartado de reducciones, destaca la aplicación de un 30% de rebaja para rendimientos excepcionales vinculados a actividades artísticas y propiedad intelectual, con un límite de 150.000 euros.

Por otro lado, se mantienen beneficios fiscales para el sector agrícola y se prorrogan algunas medidas adoptadas en años anteriores, aunque desaparecen otras como la reducción específica en determinadas zonas.

Uno de los cambios más significativos afecta al ahorro: se incrementa hasta el 30% el tipo impositivo para rentas superiores a 300.000 euros, lo que implica una mayor carga fiscal para grandes patrimonios y refuerza la progresividad del sistema.

Influencers, segundas residencias y nuevas reglas

La campaña de la Renta 2025 también introduce novedades para nuevos perfiles profesionales. Los ingresos de los 'influencers’ pasarán a tributar como rendimientos de actividades económicas, independientemente de su epígrafe en el impuesto de actividades económicas.

Asimismo, se mantiene el tipo reducido del 1,1% para la imputación de rentas inmobiliarias en segundas residencias vacías cuyo valor catastral haya sido revisado desde 2012, lo que beneficia a determinados propietarios.

También se incorporan cambios en el tratamiento de seguros e indemnizaciones: algunas prestaciones por enfermedad pasan a tributar como ganancias patrimoniales, mientras que ciertos pagos por responsabilidad civil podrán computarse como pérdidas.

Consejos clave para evitar errores

Los expertos de la Universitat Oberta de Catalunya recomiendan no dejar la declaración para el último momento, ya que pueden surgir dudas o incidencias que dificulten su presentación dentro del plazo.

También consideran fundamental revisar los datos fiscales proporcionados por la Agencia Tributaria, ya que el contribuyente es el responsable final de su veracidad. Un error puede derivar en sanciones o recargos.

Además hay que comparar la declaración individual y conjunta en el caso de matrimonios, revisar las deducciones autonómicas, declarar correctamente criptomonedas y ventas de segunda mano, y conservar toda la documentación durante al menos cinco años.

En un contexto de cambios constantes y mayor control fiscal, la campaña de la Renta 2025 se presenta como una de las más complejas de los últimos años, obligando a los contribuyentes a prestar especial atención para cumplir correctamente con Hacienda.