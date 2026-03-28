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El pueblo de Almería que se usó para construir la Alhambra de Granada: tiene 40 millones de metros cúbicos de mármol

La historia de esta localidad está ligada a la extracción y el uso de este material desde la época fenicia

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Vista general del pueblo de Macael, en Almería, famoso por su mármol
Macael, en Almería. (Roquex/Wikipedia)

En la sierra de los Filabres, a 75 kilómetros de la capital de Almería, se encuentra Macael, un municipio cuya identidad y economía giran en torno al mármol blanco. Este pueblo andaluz atesora 40 millones de metros cúbicos de mármol, uno de los mayores depósitos del mundo y un recurso empleado en la construcción de la Alhambra de Granada. Macael es reconocido internacionalmente por su “oro blanco” y posee récords únicos, como el mortero de mármol más grande del mundo.

La localidad, con 5.436 habitantes, basa buena parte de su proyección económica y cultural en el sector marmolista y en la calidad singular de sus canteras activas, que suman 124 explotaciones repartidas en 6.600 hectáreas. La historia y el desarrollo de Macael están ligados a la extracción y el uso de este material desde la época fenicia, pasando por la Antigüedad romana, el periodo musulmán y la era contemporánea. El perfil urbano y el paisaje mantienen una impronta vinculada al mármol: calles revestidas con esta piedra, monumentos y una presencia notable en la vida diaria.

El mármol extraído en Macael puede contemplarse hoy en el conjunto de la Alhambra de Granada, especialmente en la Fuente de los Leones, considerada la obra cumbre del arte andalusí. Estudios sobre su restauración han confirmado que tanto la monumental taza como los 12 leones que la circundan fueron realizados en mármol de Macael durante el reinado de Mohamed V (1362-1391).

Explotación minera en Macael, Almería. (Europa Press)
Explotación minera en Macael, Almería. (Europa Press)

La taza original presenta un diámetro de 262 centímetros y un espesor de 49 centímetros, trabajada en una sola pieza de mármol blanco de alta pureza. Sobre su perímetro figuran 12 versos inscritos del poeta Ibn Zamrak, y existen diversas hipótesis sobre el simbolismo de los leones, desde alusiones a tribus bíblicas hasta referencias al rey Salomón y a la iconografía del Paraíso.

El mismo material macaelense se utilizó para 124 columnas y numerosos capiteles de la Alhambra, así como en otros monumentos emblemáticos, como la Mezquita de Córdoba, Medina Azahara y el Teatro Romano de Mérida.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en el Patio de los Leones de la Alhambra. (Jon Nazca/Reuters)
Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en el Patio de los Leones de la Alhambra. (Jon Nazca/Reuters)

Monumentos y turismo: el Macael actual

En la plaza central de Macael se ha instalado una réplica de la Fuente de los Leones, que reproduce el diseño y la disposición originales. El patrimonio monumental de Macael abarca también el Monumento al Cantero, la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario de estilo mudéjar, casas señoriales en el casco histórico y miradores sobre el Valle del Almanzora y la Sierra de los Filabres. En cuanto a turismo, el municipio ofrece el Centro de Interpretación del Mármol, rutas por talleres de escultura y el Sendero del Mármol, junto a campañas institucionales enfocadas en destacar el atractivo y la originalidad del sector.

El núcleo urbano preserva arquitectura popular, con casas de doble planta adaptadas a la pendiente del terreno y algunas viviendas señoriales. La gastronomía del municipio comparte raíz con la comarca del Almanzora y destaca por platos como migas y gachas.

La increíble playa de Almería incrustada entre dunas fosilizadas que está en un parque natural.

La relevancia actual de la localidad también se manifiesta en la cita anual de los Premios Macael, celebrados desde 1985, para reconocer la labor de profesionales y proyectos relacionados con el mármol, la arquitectura y la promoción cultural local.

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