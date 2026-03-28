La Semana Santa comienza con tiempo estable, aunque con lluvia y viento en el norte y este

Madrid, 28 mar (EFE).- El primer fin de semana de la Semana Santa empieza este sábado con estabilidad en la mayor parte del país y temperaturas con oscilaciones, aunque con precipitaciones en el tercio norte y vientos intensos en el norte, este peninsular y Baleares, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas oscilarán, con máximas que no superarán los 11 grados en Vitoria, 12 en Segovia, Burgos o Pamplona, y 13 en Santander, en contraste con los 25 que se alcanzarán en Sevilla, 23 en Santa Cruz de Tenerife y Huelva.

El viento, la nieve y la mala mar son los fenómenos más destacados en esta jornada, que se concentran especialmente en zonas del norte y este del país.

La Aemet ha activado avisos, que son de nivel naranja (peligro importante) por viento en zonas de Cataluña y Comunidad Valenciana, y también afecta a Aragón, donde el aviso es amarillo (peligro), y con rachas de hasta 100 kilómetros por hora.

Unos vientos que también dejan avisos por mala mar en el Ampurdán (Girona), el litoral sur de Tarragona y el de Castellón, donde son de nivel naranja, mientras llegan a amarillo en Menorca y A Coruña.

La nieve también estará presente y su cota descenderá en las últimas horas en el norte, que puede bajar hasta 400 metros en el pirineo de Lleida y a 500 en el de Huesca.

Las nevadas activan los avisos en pirineos, que es naranja en el valle de Arán (Lleida), donde se prevén acumulaciones de 20 centímetros en 24 horas. En el pirineo oscense, en el navarro y en la ibérica riojana los avisos son amarillos, con acumulaciones que irán de diez a cinco centímetros en 24 horas.

En Cataluña, Protección Civil ha activado alertas por viento, oleaje y nieve en las próximas horas, por lo que han pedido a los ciudadanos especial cuidado en sus actividades en el exterior.

Los servicios de protección mantienen la previsión de nevadas intensas en la cara norte del pirineo, donde el viento podría provocar ventiscas, por lo que el plan Neucat se ha activado en prealerta y es necesario extremar la prudencia y no hacer actividades fuera las zonas controladas.

La Conselleria Valenciana de Emergencias e Interior, por su parte, ha activado la alerta naranja por vientos en todo el litoral e interior norte de Castellón y la alerta naranja por fenómenos costeros en todo el litoral de esta provincia, así cómo alertas amarillas en diversos puntos de la comunidad.

El secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, ha recordado a la ciudadanía la importancia de extremar al máximo las precauciones en zonas susceptibles de riesgo y seguir la evolución del episodio a través de canales oficiales.

El Domingo de Ramos estará marcado por la entrada de una masa de aire polar sobre la Península y Baleares, con lo que será un día frío, con un descenso de las temperaturas de forma generalizada, según la previsiones de Aemet,

Las precipitaciones que se esperan en el tercio norte peninsular serán en forma de nieve en amplias zonas y podrán dejar acumulados significativos en cotas que pueden bajar hasta los 400-700 metros.

El viento seguirá presente y soplará intenso de componente norte, con rachas muy fuertes en Baleares y en la mayor parte del centro y mitad oriental peninsular, lo que dejará una sensación térmica muy baja en el nordeste.

A partir del lunes y hasta el jueves, se espera que predomine la estabilidad en la península y Baleares, con precipitaciones restringidas al tercio norte, que serán en forma de nieve en montañas, y un aumento de las temperaturas. EFE

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