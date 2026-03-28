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El conflicto familiar de Alejandra Rubio afecta a la salud de Terelu Campos: “Miren como estoy, me pongo las gafas porque es un poco desagradable”

La salida de la televisión de la joven y el enfado de Carmen Borrego y José María Almoguera ha provocado un orzuelo por estrés a Terelu Campos

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El estrés tras el escándalo de Alejandra Rubio provoca un orzuelo a Terelu Campos (Mediaset España)
El estrés tras el escándalo de Alejandra Rubio provoca un orzuelo a Terelu Campos (Mediaset España)

La reacción de Terelu Campos a la reciente explosión mediática de su hija, Alejandra Rubio, ha ocupado el centro de la conversación en el último programa de ¡De Viernes!. La colaboradora, que ha confesado que atraviesa problemas de salud vinculados al estrés, ha optado por mostrar cautela en sus declaraciones para no avivar aún más el revuelo generado tras el anuncio del embarazo de su hija, aunque el programa ha acabado consiguiendo arrancarle las palabras.

Terelu Campos ha señalado en directo que el proceso ha tenido repercusiones físicas en su bienestar, en concreto un descenso en sus defensas que le ha provocado un orzuelo, una situación que, según ha detallado, se debe a la ansiedad acumulada: “El estrés me ha provocado la bajada de defensas. Todo el proceso es lo que me ha afectado”.

“Cuando te da la ansiedad es después, ahora estaba más tranquila”, ha manifestado la periodista durante el espacio, explicando así la razón por la que ha aparecido con gafas de sol en plató. “Miren ustedes como estoy, me pongo las gafas porque creo que es un poco desagradable estar toda la noche así; no por ningún otro motivo”, ha justificado que llevase el rostro cubierto durante el programa.

La top vuelve al foco público para sincerarse sobre el episodio más complejo de su vida. A continuación, volverá al espacio de Telecinco Terelu Campos, que desgranará cómo ha sido su terapia

El clan Campos en guerra

Campos ha puntualizado que animó a su hija a conceder la entrevista al programa y no a otro medio, señalando: “Podría haberlo hecho en otro medio pero yo se lo aconsejé que si la primera vez lo hizo en una revista, que por qué no lo hacía en su cadena y para el programa de ¡De viernes!. A ella le pareció bien y estaba cerrado desde el primer momento; y por causas médicas por dirección del programa y de la productora para quien trabajaba también lo conocía”, ha declarado en su intervención.

Según las propias palabras de Terelu Campos en el programa, recomienda no alimentar más la controversia y sostiene que toda conversación relevante con Carmen Borrego, su hermana, se ha realizado en privado. La colaboradora ha indicado: ”Se lo hubiera dicho yo, no contemplo preguntárselo. Ha ocurrido algo que es tremendo, pero es la realidad". Eso sí, el resto de colaboradores no se han creído que como tía no le preguntara sobre la exclusiva que iba a dar su sobrina.

La aparición de Terelu Campos en ¡De Viernes! se ha producido en un contexto de tensión dentro de la familia, después de que se conociera que Alejandra Rubio solo había comunicado la noticia del embarazo a los abuelos, excluyendo a otros miembros como Carmen Borrego y José María Almoguera. Esta circunstancia ha generado una cadena de reproches, tanto en plató como en el ámbito privado, y ha llevado a Alejandra Rubio a anunciar su retirada temporal de la televisión a fin de alejarse de la presión mediática.

El estrés tras el escándalo de Alejandra Rubio provoca un orzuelo a Terelu Campos (Mediaset España)
El estrés tras el escándalo de Alejandra Rubio provoca un orzuelo a Terelu Campos (Mediaset España)

Terelu Campos habla por Alejandra Rubio

La madre de Alejandra ha hecho hincapié en que la ausencia de comunicación directa hacia otros familiares no obedecía a “ninguna intencionalidad” y que se trata de una cuestión estrictamente personal de su hija. Terelu ha subrayado el impacto emocional que esta situación ha tenido en Alejandra, remarcando: “Para mí y para Alejandra es algo imperdonable; yo sé cómo está mi hija, nunca la había visto con esa preocupación”.

En su intervención, la colaboradora ha revelado que Alejandra Rubio ya contemplaba apartarse de la televisión antes incluso del anuncio de embarazo, asegurando que esta era una decisión meditada y vinculada al deseo de evitar un entorno laboral hostil, por lo que contradice las palabras de Rubio sobre esta situación concreta. Sobre el papel de Carlo Costanzia en este proceso, Terelu ha explicado que la pareja no tenía intención de señalar al programa y sus colaboradores con su comunicado.

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