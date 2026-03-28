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Demócratas estadounidenses se concentran en Madrid contra "las acciones ilegales" de Trump

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Madrid, 28 mar (EFE).- Más de un centenar de personas convocadas por la organización estadounidense Democrats Abroad se han manifestado este sábado en Madrid para mostrar su rechazo a "las acciones ilegales, tanto en casa como en el extranjero", de la administración de su presidente, Donald Trump.

"Estamos aquí para decir basta, que la democracia hay que defenderla aunque estemos aquí, en el extranjero, y que rechazamos las acciones ilegales y el uso de la fuerza ilegal por parte de esta administración", ha explicado a EFE Maggie Zelonis, presidenta de Democrats Abroad en la capital española.

Bajo el lema 'No tyrants' (No tiranos, en español) y con pancartas como 'Salvad al mundo de Trump', 'Resiste el fascismo' o 'No al bombardeo de niños', la concentración ha tenido lugar este mediodía en la Puerta del Sol para aprovechar "la afluencia de americanos de visita a la ciudad durante sus vacaciones de primavera" y llamar su atención.

La protesta se ha celebrado coincidiendo con manifestaciones en otros puntos de España, concretamente en Barcelona, Valencia y Sevilla, así como "en unos 3.000 puntos distintos de los Estados Unidos" convocados por Democrats Abroad, que se presenta como la rama oficial del Partido Demócrata para los millones de ciudadanos estadounidenses que viven fuera de su país.

"(Trump) está como montando guerras y enviando agentes federales a nuestras comunidades, a las calles, para distraer de sus asuntos, de los Archivos Epstein, entre muchas otras cosas", ha denunciado Zelonis en alusión a la policía para controlar la inmigración irregular, implicada en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses (Alex Pretti y Renee Good), y el conflicto armado iniciado contra Irán.

En ese sentido ha señalado que, pese que su presidente prometió "ser un candidato de paz" durante su campaña electoral, ha emprendido en Irán "una guerra ilegal e inconstitucional" para la que no pidió permiso al Congreso estadounidense.

"Se está gastando mil millones de dólares al día con esta guerra que podrían ser utilizados para asistencia sanitaria, educación y muchas otras cosas, mientras que los americanos están enfrentando precios desorbitados en casa", ha lamentado.

En un "año electoral crítico", con la renovación o no de 435 miembros de la Cámara de Representantes de EE. UU., además de 33 escaños del Senado y 36 gobernadores, se ha animado a "los americanos que viven fuera de su país a que vayan a registrarse para solicitar su papeleta de voto", pues, según Democrats Abroad, "se está tratando de asustar e intimidar a la gente para que no se exprese, no se presente y no vote". EFE

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